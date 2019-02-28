«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу

Основной вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага не принял участия в матче, оставшись на скамейке запасных. В воскресенье во время финала Кубка английской лиги, в котором «Челси» уступил «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти (3:4), главный тренер лондонцев Маурицио Сарри решил заменить Аррисабалагу на запасного голкипера Вилли Кабальеро, который подошел к боковой линии и был готов вступить в игру. Однако испанец отказался покидать поле, после этого Сарри швырнул на землю бутылку с водой и покинул тренерскую скамейку, но вскоре вернулся.