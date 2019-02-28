«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу
ТАСС, 28 февраля. Футболисты лондонского «Челси» со счетом 2:0 обыграли столичный «Тоттенхэм» в матче 28-го тура Английской
ТАСС, 28 февраля. Футболисты лондонского «Челси» со счетом 2:0 обыграли столичный «Тоттенхэм» в матче 28-го тура Английской
В составе «Челси» гол забил Педро (57-я минута), на 85-й минуте защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер отправил мяч в свои ворота.
Основной вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага не принял участия в матче, оставшись на скамейке запасных. В воскресенье во время финала Кубка английской лиги, в котором «Челси» уступил «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти (3:4), главный тренер лондонцев Маурицио Сарри решил заменить Аррисабалагу на запасного голкипера Вилли Кабальеро, который подошел к боковой линии и был готов вступить в игру. Однако испанец отказался покидать поле, после этого Сарри швырнул на землю бутылку с водой и покинул тренерскую скамейку, но вскоре вернулся.
После 28 туров «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками в активе. При этом лондонцы имеют игру в запасе. «Тоттенхэм» с 60 очками идет третьим. В следующем туре «Челси» 3 марта на выезде сыграет с «Фулхэмом». «Тоттенхэм» днем ранее проведет домашний матч против лондонского «Арсенала».
Результаты других матчей дня:
«Арсенал» — «Борнмут — 5:1;.
«Саутгемптон» — «Фулхэм» — 2:0;.
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3;.
«Ливерпуль» — «Уотфорд» — 5:0;.
«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 1:0.
|Маурицио Сарри
|Маурисио Покеттино
|Родригес Педро(Сесар Аспиликуэта)
|57′
|Киран Триппьер
|84′
|13
|Вилли Кабальеро
|1
|Юго Ллорис
|28
|Сесар Аспиликуэта
|2
|Киран Триппьер
|3
|Маркос Алонсо
|33
|Бен Дэйвис
|2
|Антонио Рюдигер
|4
|Тоби Алдервейрелд
|30
|Давид Луиз
90+4′
|6
|Давинсон Санчес
|7
|Н`Голо Канте
|23
|Кристиан Эриксен
|11
|Родригес Педро
|10
|Харри Кейн
90+4′
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|8
|Харри Уинкс
|17
|Матео Ковачич
77′
|17
|Мусса Сиссоко
85′
|12
|Рубен Лофтус-Чик
|3
|Дэнни Роуз
|9
|Гонсало Игуаин
84′
|11
|Эрик Ламела
70′
|18
|Оливье Жиру
|18
|Фернандо Льоренте
|10
|Эден Азар
60′
|7
|Сон Хын Мин
80′
|22
|Виллиан
|27
|Лукас Моура
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Андре Марринер(Англия)