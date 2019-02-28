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01:03 (мск), источник: ТАСС

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 28 февраля. Футболисты лондонского «Челси» со счетом 2:0 обыграли столичный «Тоттенхэм» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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Источник: Reuters

В составе «Челси» гол забил Педро (57-я минута), на 85-й минуте защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер отправил мяч в свои ворота.

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Основной вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага не принял участия в матче, оставшись на скамейке запасных. В воскресенье во время финала Кубка английской лиги, в котором «Челси» уступил «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти (3:4), главный тренер лондонцев Маурицио Сарри решил заменить Аррисабалагу на запасного голкипера Вилли Кабальеро, который подошел к боковой линии и был готов вступить в игру. Однако испанец отказался покидать поле, после этого Сарри швырнул на землю бутылку с водой и покинул тренерскую скамейку, но вскоре вернулся.

После 28 туров «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 53 очками в активе. При этом лондонцы имеют игру в запасе. «Тоттенхэм» с 60 очками идет третьим. В следующем туре «Челси» 3 марта на выезде сыграет с «Фулхэмом». «Тоттенхэм» днем ранее проведет домашний матч против лондонского «Арсенала».

Результаты других матчей дня:

«Арсенал» — «Борнмут — 5:1;.

«Саутгемптон» — «Фулхэм» — 2:0;.

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3;.

«Ливерпуль» — «Уотфорд» — 5:0;.

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 1:0.

Челси
2:0
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 2827.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио СарриМаурисио Покеттино
Голы
Родригес Педро(Сесар Аспиликуэта)57′
Киран Триппьер84′
Составы команд
13Вилли Кабальеро
1Юго Ллорис
28Сесар Аспиликуэта
2Киран Триппьер
3Маркос Алонсо
33Бен Дэйвис
2Антонио Рюдигер
4Тоби Алдервейрелд
30Давид Луиз
90+4′
6Давинсон Санчес
7Н`Голо Канте
23Кристиан Эриксен
11Родригес Педро
10Харри Кейн
90+4′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
8Харри Уинкс
17Матео Ковачич
77′
17Мусса Сиссоко
85′
12Рубен Лофтус-Чик
3Дэнни Роуз
9Гонсало Игуаин
84′
11Эрик Ламела
70′
18Оливье Жиру
18Фернандо Льоренте
10Эден Азар
60′
7Сон Хын Мин
80′
22Виллиан
27Лукас Моура
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)9
1Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
7Фолы14
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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