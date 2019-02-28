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00:58 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» обыграла «Реал» и вышла в финал Кубка Испании по футболу

ТАСС, 28 февраля. Футболисты «Барселоны» со счетом 3:0 обыграли мадридский «Реал» в ответном матче полуфинала Кубка Испании и вышли в финал турнира. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Источник: Reuters

Дублем в составе «Барселоны» отметился Луис Суарес (50-я и 73-я (пенальти) минуты). Также мяч в свои ворота забил защитник «Реала» Рафаэль Варан (69). Первая встреча завершилась со счетом 1:1, по сумме двух матчей «Барселона» одержала победу — 4:1. Эта игра стала сотой для Эрнесто Вальверде в качестве главного тренера каталонцев.

До этой встречи «Реал» и «Барселона» провели 34 игры в рамках Кубка Испании, 12 раз победу одерживал мадридский клуб, каталонская команда выиграла 14 раз, еще восемь встреч завершились вничью. Однако ни разу соперники не сыграли со счетом 0:0. Второй матч полуфинала стал для команд 241-м во всех турнирах — 95 раз победу одерживал «Реал», «Барселона» выигрывала в 94 матчах, еще в 52 встречах команды не смогли выявить победителя.

2 марта клубы сыграют между собой в рамках 26-го тура чемпионата страны. Встреча также пройдет на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» является 19-кратным обладателем Кубка Испании — последний раз это произошло в сезоне-2013/14, когда мадридский клуб победил в финале «Барселону» (2:1). Рекордсмен по количеству побед — каталонская команда (30 титулов), выигравшая трофей в прошлом сезоне. Также «Барселона» установила рекорд Кубка Испании, выйдя в финал турнира шестой раз подряд.

Соперник каталонского клуба по финалу Кубка Испании определится в четверг в ответном матче между «Валенсией» и «Бетисом». Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:2. Финал турнира состоится 25 мая.

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