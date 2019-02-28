Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»
«Манчестер Сити» одержал победу в матче 28-го тура английской
«Манчестер Сити» одержал победу в матче 28-го тура английской
Встреча, проходившая на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилось победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте с пенальти забил форвард действующих чемпионов Англии Серхио Агуэро.
После этой победы «Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 68 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на один балл, «красные» в 28 туре разгромили «Уотфорд» со счётом 5:0. «Вест Хэм» с 36 набранными очками остался на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.
В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Борнмутом», а «Вест Хэм» будет принимать «Ньюкасл Юнайтед».
|Хосеп Гвардьола
|Мануэль Пеллегрини
|Серхио Агуэро
|59′
|31
|Эдерсон
|1
|Лукаш Фабяньски
|3
|Данилу
|21
|Анджело Огбонна
|4
|Венсан Компани
|23
|Исса Диоп
|30
|Николас Отаменди
|24
|Райан Фредерикс
41′
|8
|Илкай Гюндоган
|41
|Деклан Райс
|17
|Кевин Де Брейне
|14
|Педро Обианг
|21
|Давид Сильва
|9
|Энди Кэрролл
|35
|Александр Зинченко
|30
|Майкл Антонио
87′
|10
|Серхио Агуэро
85′
|53
|Бен Джонсон
63′
|47
|Фил Фоден
|5
|Пабло Сабалета
|19
|Лерой Сане
57′
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
76′
|20
|Бернарду Силва
|45
|Грэди Диангана
|26
|Рияд Махрез
55′
|18
|Самир Насри
45′
|7
|Рахим Стерлинг
|10
|Мануэль Лансини
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|2
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|2
|2
|Фолы
|6
|7
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Стюарт Аттуэлл(Англия)