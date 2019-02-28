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01:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»

«Манчестер Сити» одержал победу в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».

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Источник: Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилось победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте с пенальти забил форвард действующих чемпионов Англии Серхио Агуэро.

После этой победы «Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 68 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на один балл, «красные» в 28 туре разгромили «Уотфорд» со счётом 5:0. «Вест Хэм» с 36 набранными очками остался на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Борнмутом», а «Вест Хэм» будет принимать «Ньюкасл Юнайтед».

Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2827.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium (City of Manchester)
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаМануэль Пеллегрини
Голы
Серхио Агуэро59′
Составы команд
31Эдерсон
1Лукаш Фабяньски
3Данилу
21Анджело Огбонна
4Венсан Компани
23Исса Диоп
30Николас Отаменди
24Райан Фредерикс
41′
8Илкай Гюндоган
41Деклан Райс
17Кевин Де Брейне
14Педро Обианг
21Давид Сильва
9Энди Кэрролл
35Александр Зинченко
30Майкл Антонио
87′
10Серхио Агуэро
85′
53Бен Джонсон
63′
47Фил Фоден
5Пабло Сабалета
19Лерой Сане
57′
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
76′
20Бернарду Силва
45Грэди Диангана
26Рияд Махрез
55′
18Самир Насри
45′
7Рахим Стерлинг
10Мануэль Лансини
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)2
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
13Угловые2
2Фолы6
7Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСтюарт Аттуэлл(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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