Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»

Встреча, проходившая на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилось победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте с пенальти забил форвард действующих чемпионов Англии Серхио Агуэро.

После этой победы «Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 68 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на один балл, «красные» в 28 туре разгромили «Уотфорд» со счётом 5:0. «Вест Хэм» с 36 набранными очками остался на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.