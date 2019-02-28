«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в гостевом матче чемпионата Англии
В матче 28-го тура английской
В матче 28-го тура английской
Встреча команд состоялась на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Голами в составе «Манчестер Юнайтед» отметились защитник Эшли Янг и нападающий Ромелу Лукаку, который оформил дубль в этой встрече. Автором единственного гола «Кристал Пэласа» защитник Джоэл Уорд. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 11 матчей.
«Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской
|Уле Гуннар Сульшер
|Джоэл Уорд(Джеффри Шлупп)
|66′
|Ромелу Лукаку(Люк Шоу)
|33′
|Ромелу Лукаку(Виктор Линделеф)
|52′
|Эшли Янг(Поль Погба)
|83′
|31
|Висенте Гуаита
|1
|Давид де Хеа
|2
|Джоэл Уорд
|2
|Виктор Линделеф
|5
|Джеймс Томкинс
|12
|Крис Смоллинг
|15
|Джеффри Шлупп
|23
|Люк Шоу
81′
|34
|Мартин Келли
41′
|6
|Поль Погба
|4
|Лука Миливоевич
|18
|Эшли Янг
|10
|Эндрос Таунсенд
|39
|Скотт Мактоминэй
|11
|Вильфрид Заа
90+1′
|9
|Ромелу Лукаку
90+5′
|3
|Патрик ван Анхолт
83′
|20
|Диогу Далот
77′
|8
|Шейку Куяте
|3
|Эрик Байи
|18
|Джеймс Макартур
61′
|17
|Фред
90′
|7
|Макс Майер
|37
|Джеймс Гарнер
|23
|Миши Батшуайи
78′
|7
|Алексис Санчес
69′77′
|17
|Кристиан Бентеке
|10
|Маркус Рэшфорд
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)