«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в гостевом матче чемпионата Англии

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Встреча команд состоялась на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Голами в составе «Манчестер Юнайтед» отметились защитник Эшли Янг и нападающий Ромелу Лукаку, который оформил дубль в этой встрече. Автором единственного гола «Кристал Пэласа» защитник Джоэл Уорд. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 11 матчей.