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01:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» в гостевом матче чемпионата Англии

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Манчестер Юнайтед».

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Источник: Reuters

Встреча команд состоялась на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Голами в составе «Манчестер Юнайтед» отметились защитник Эшли Янг и нападающий Ромелу Лукаку, который оформил дубль в этой встрече. Автором единственного гола «Кристал Пэласа» защитник Джоэл Уорд. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 11 матчей.

«Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (30) располагается на 14-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», набравший 69 очков в 28 матчах.

Кристал Пэлас
1:3
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2827.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Selhurst Park
Главные тренеры
Уле Гуннар Сульшер
Голы
Джоэл Уорд(Джеффри Шлупп)66′
Ромелу Лукаку(Люк Шоу)33′
Ромелу Лукаку(Виктор Линделеф)52′
Эшли Янг(Поль Погба)83′
Составы команд
31Висенте Гуаита
1Давид де Хеа
2Джоэл Уорд
2Виктор Линделеф
5Джеймс Томкинс
12Крис Смоллинг
15Джеффри Шлупп
23Люк Шоу
81′
34Мартин Келли
41′
6Поль Погба
4Лука Миливоевич
18Эшли Янг
10Эндрос Таунсенд
39Скотт Мактоминэй
11Вильфрид Заа
90+1′
9Ромелу Лукаку
90+5′
3Патрик ван Анхолт
83′
20Диогу Далот
77′
8Шейку Куяте
3Эрик Байи
18Джеймс Макартур
61′
17Фред
90′
7Макс Майер
37Джеймс Гарнер
23Миши Батшуайи
78′
7Алексис Санчес
69′77′
17Кристиан Бентеке
10Маркус Рэшфорд
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)13
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
8Фолы9
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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