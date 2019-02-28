«Барса» разнесла «Реал» и вышла в финал Кубка: паненка и дубль Суареса, автогол Варана
0:3 на «Бернабеу».
0:3 на «Бернабеу».
После 1:1 на «Камп Ноу» «Мадрид» неожиданно начал ответную игру с приличного прессинга и в первом тайме выглядел лучше «Барсы»: только Винисиус мог забивать минимум дважды.
Каталонцы пришли в себя после перерыва — в самом начале второго тайма Дембеле вырезал роскошный пас на Суареса, и уругваец казнил «Реал». «Барса» забила первым же ударом в створ в матче.
В следующие 19 минут уместилось падение Винисиуса в штрафной (без пенальти), убийственный удар Регилона головой в падении (Тер Штеген — герой) и роскошный прорыв все того же Винисиуса, который убрал Пике и Семеду, но пробил в защитника. В итоге все закончилось контратакой «Барсы» и автоголом Варана. Если бы не он, Суарес был готов отпраздновать дубль.
Суарес
Суарес стал третьим игроком в истории «Барселоны», забившим 10 голов «Реалу». До него это делали лишь Лионель Месси (26 голов) и Сезар Родригес (14).
«Барселона» вышла в финал Кубка Испании (общий счет — 4:1), где встретится с победителем пары «Бетис» — «Валенсия». В первом матче эти команды сыграли вничью (2:2).