«Лион» обыграл «Кан» в четвертьфинале Кубка Франции

Встреча, прошедшая в среду в Лионе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Голы у победителей забили Джейсон Денайер (26-я минута), Максвелл Корне (49) и Мемфис Депай (84). У гостей отличился Родриге Нинга (78). На 82-й минуте с поля был удален игрок «Кана» Александер Джику.