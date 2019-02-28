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09:17 (мск), источник: Р-Спорт

«Лион» обыграл «Кан» в четвертьфинале Кубка Франции

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Лион» дома обыграл «Кан» в матче ¼ финала Кубка Франции по футболу и вышел в полуфинал турнира.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в среду в Лионе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Голы у победителей забили Джейсон Денайер (26-я минута), Максвелл Корне (49) и Мемфис Депай (84). У гостей отличился Родриге Нинга (78). На 82-й минуте с поля был удален игрок «Кана» Александер Джику.

Соперник «Лиона» по полуфиналу Кубка Франции определится позднее.

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