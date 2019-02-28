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02:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дичайший автогол «шпор» на радость Сарри. «Челси» победил «Тоттенхэм»

Команда Маурицио Сарри сделала шаг к выходу из кризиса — грубые ошибки футболистов «шпор» помогли «Челси» победить в дерби (2:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

«Это выбор. Послание моему коллективу. Мы — коллектив, а не 25 футболистов. Это мой выбор». Так дословно ответил Маурицио Сарри на английском языке, когда его спросили о выборе вратаря на матч с «Тоттенхэмом». Английский у итальянца все еще скверный и вызывает улыбку, но суть ясна и из этих обрывков мыслей: тренер показывает футболистам, что несогласие с ним влечет за собой последствия. В том числе финансовые: в понедельник испанца оштрафовали за самоволие на недельный оклад (а это больше ста тысяч фунтов).

Впрочем, штрафы футболистам не так страшны. Лэмпард вспоминал, что в «Манчестер Сити» Агуэро постоянно наказывали за опоздания, а аргентинец, получая штраф, только смеялся: «Нет проблем. Ждите уикенд — я оформлю хет-трик, и все будут счастливы».

Гораздо страшнее не играть. Не так важно, с чем это связано — с травмой, дисквалификацией или решением тренера. Всякий матч за пределами поля — это маленькая трагедия для любого футболиста.

Кабальеро наконец-то вышел на замену Кепе. Только на три дня позже, чем должен был. Сам испанец наблюдал за происходившим на газоне со скамейки запасных вообще без эмоций. Как и все нейтральные зрители в первом тайме. До перерыва ни одна из лондонских команд не попала в створ, хотя голевые моменты были — Игуаин с правой ноги попал в штангу (а с левой — мимо нее), Уинкс сотряс перекладину других ворот. Больше смотреть в первом тайме было не на что, поэтому публика могла спокойно включить трансляцию класико на смартфоне.

Сарри убрал из основы не только Кепу, но и Баркли, а также Эмерсона — итальянский защитник неплохо выглядел в последнее время, но тренер решил дать ему отдохнуть. Вернулся в стартовый состав и Игуаин (в финале Кубка лиги «Челси» играл с Азаром в роли «ложной девятки»). Но все перестановки долгое время не давали никакого результата, а серия синих без ударов в створ во внутренних турнирах перевалила за шесть часов: с 11-й минуты кубковой встречи с «Манчестер Юнайтед».

Таймер остановился лишь в начале второго тайма — и это был первый удар в створ на две команды. Педро получил классную передачу от Аспиликуэты, сместился в центр и пустил мяч Ллорису между ногами. Ошибка французского вратаря налицо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после гола Сарри совершил удивительную замену — вместо Азара вышел Виллиан. Конечно, бельгиец в этом чемпионате уже уходил с поля в районе 60-й минуты, но только однажды и в матче с БАТЭ — существенного риска проиграть не было. А тут — прямо посреди лондонского дерби! Вероятно, Сарри таким образом показал всем многочисленным критикам, что умеет делать и непредсказуемые замены. В проигранной встрече с «Манчестер Юнайтед» на тренера «Челси» многие разозлились из-за того, что он при счете 0:2 разменял правого защитника Аспиликуэту на правого защитника Дзаппакосту и не усилил атаку.

После 0:6 в матче с «Манчестер Сити» «Челси» вообще стал сдержаннее. И встреча с «Тоттенхэмом» это доказала: синие за 90 минут нанесли только один удар в створ — а счет 2:0. Феноменальная реализация. Конечно, «Тоттенхэм» сильно помог соседям — в первом голе ошибся Ллорис, а второй «шпоры» не просто подарили, а завернули мяч в цветастую коробочку. Триппьер в простой ситуации отдал пас назад и не заметил, где находится голкипер. А Ллориса в воротах не было. Итог — курьезнейший гол в свои ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Челси» победил, а значит, разговоры об отставке Сарри утихнут. А вот у «Тоттенхэма» большие проблемы — два поражения подряд и разбитые мечты о чемпионстве. Теперь точно: претендентов на титул осталось только два.

Челси
2:0
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 2827.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио СарриМаурисио Покеттино
Голы
Родригес Педро(Сесар Аспиликуэта)57′
Киран Триппьер84′
Составы команд
13Вилли Кабальеро
1Юго Ллорис
28Сесар Аспиликуэта
2Киран Триппьер
3Маркос Алонсо
33Бен Дэйвис
2Антонио Рюдигер
4Тоби Алдервейрелд
30Давид Луиз
90+4′
6Давинсон Санчес
7Н`Голо Канте
23Кристиан Эриксен
11Родригес Педро
10Харри Кейн
90+4′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
8Харри Уинкс
17Матео Ковачич
77′
17Мусса Сиссоко
85′
12Рубен Лофтус-Чик
3Дэнни Роуз
9Гонсало Игуаин
84′
11Эрик Ламела
70′
18Оливье Жиру
18Фернандо Льоренте
10Эден Азар
60′
7Сон Хын Мин
80′
22Виллиан
27Лукас Моура
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)9
1Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
7Фолы14
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАндре Марринер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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