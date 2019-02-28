Дичайший автогол «шпор» на радость Сарри. «Челси» победил «Тоттенхэм»
Команда Маурицио Сарри сделала шаг к выходу из кризиса — грубые ошибки футболистов «шпор» помогли «Челси» победить в дерби (2:0).
Команда Маурицио Сарри сделала шаг к выходу из кризиса — грубые ошибки футболистов «шпор» помогли «Челси» победить в дерби (2:0).
«Это выбор. Послание моему коллективу. Мы — коллектив, а не 25 футболистов. Это мой выбор». Так дословно ответил Маурицио Сарри на английском языке, когда его спросили о выборе вратаря на матч с «Тоттенхэмом». Английский у итальянца все еще скверный и вызывает улыбку, но суть ясна и из этих обрывков мыслей: тренер показывает футболистам, что несогласие с ним влечет за собой последствия. В том числе финансовые: в понедельник испанца оштрафовали за самоволие на недельный оклад (а это больше ста тысяч фунтов).
Впрочем, штрафы футболистам не так страшны. Лэмпард вспоминал, что в «Манчестер Сити» Агуэро постоянно наказывали за опоздания, а аргентинец, получая штраф, только смеялся: «Нет проблем. Ждите уикенд — я оформлю
Гораздо страшнее не играть. Не так важно, с чем это связано — с травмой, дисквалификацией или решением тренера. Всякий матч за пределами поля — это маленькая трагедия для любого футболиста.
Кабальеро
Сарри убрал из основы не только Кепу, но и Баркли, а также Эмерсона — итальянский защитник неплохо выглядел в последнее время, но тренер решил дать ему отдохнуть. Вернулся в стартовый состав и Игуаин (в финале Кубка лиги «Челси» играл с Азаром в роли «ложной девятки»). Но все перестановки долгое время не давали никакого результата, а серия синих без ударов в створ во внутренних турнирах перевалила за шесть часов: с 11-й минуты кубковой встречи с «Манчестер Юнайтед».
Таймер остановился лишь в начале второго тайма — и это был первый удар в створ на две команды. Педро получил классную передачу от Аспиликуэты, сместился в центр и пустил мяч Ллорису между ногами. Ошибка французского вратаря налицо.
Сразу после гола Сарри совершил удивительную замену — вместо Азара вышел Виллиан. Конечно, бельгиец в этом чемпионате уже уходил с поля в районе 60-й минуты, но только однажды и в матче с БАТЭ — существенного риска проиграть не было. А тут — прямо посреди лондонского дерби! Вероятно, Сарри таким образом показал всем многочисленным критикам, что умеет делать и непредсказуемые замены. В проигранной встрече с «Манчестер Юнайтед» на тренера «Челси» многие разозлились
После 0:6 в матче с «Манчестер Сити» «Челси» вообще стал сдержаннее. И встреча с «Тоттенхэмом» это доказала: синие за 90 минут нанесли только один удар в створ — а счет 2:0. Феноменальная реализация. Конечно, «Тоттенхэм» сильно помог соседям — в первом голе ошибся Ллорис, а второй «шпоры» не просто подарили, а завернули мяч в цветастую коробочку. Триппьер в простой ситуации отдал пас назад и не заметил, где находится голкипер. А Ллориса в воротах не было. Итог — курьезнейший гол в свои ворота.
«Челси» победил, а значит, разговоры об отставке Сарри утихнут. А вот у «Тоттенхэма» большие проблемы — два поражения подряд и разбитые мечты о чемпионстве. Теперь точно: претендентов на титул осталось только два.
|Маурицио Сарри
|Маурисио Покеттино
|Родригес Педро(Сесар Аспиликуэта)
|57′
|Киран Триппьер
|84′
|13
|Вилли Кабальеро
|1
|Юго Ллорис
|28
|Сесар Аспиликуэта
|2
|Киран Триппьер
|3
|Маркос Алонсо
|33
|Бен Дэйвис
|2
|Антонио Рюдигер
|4
|Тоби Алдервейрелд
|30
|Давид Луиз
90+4′
|6
|Давинсон Санчес
|7
|Н`Голо Канте
|23
|Кристиан Эриксен
|11
|Родригес Педро
|10
|Харри Кейн
90+4′
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|8
|Харри Уинкс
|17
|Матео Ковачич
77′
|17
|Мусса Сиссоко
85′
|12
|Рубен Лофтус-Чик
|3
|Дэнни Роуз
|9
|Гонсало Игуаин
84′
|11
|Эрик Ламела
70′
|18
|Оливье Жиру
|18
|Фернандо Льоренте
|10
|Эден Азар
60′
|7
|Сон Хын Мин
80′
|22
|Виллиан
|27
|Лукас Моура
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Андре Марринер(Англия)