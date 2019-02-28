Дичайший автогол «шпор» на радость Сарри. «Челси» победил «Тоттенхэм»

Источник: Спорт-Экспресс

«Это выбор. Послание моему коллективу. Мы — коллектив, а не 25 футболистов. Это мой выбор». Так дословно ответил Маурицио Сарри на английском языке, когда его спросили о выборе вратаря на матч с «Тоттенхэмом». Английский у итальянца все еще скверный и вызывает улыбку, но суть ясна и из этих обрывков мыслей: тренер показывает футболистам, что несогласие с ним влечет за собой последствия. В том числе финансовые: в понедельник испанца оштрафовали за самоволие на недельный оклад (а это больше ста тысяч фунтов).

Впрочем, штрафы футболистам не так страшны. Лэмпард вспоминал, что в «Манчестер Сити» Агуэро постоянно наказывали за опоздания, а аргентинец, получая штраф, только смеялся: «Нет проблем. Ждите уикенд — я оформлю хет-трик, и все будут счастливы».

Гораздо страшнее не играть. Не так важно, с чем это связано — с травмой, дисквалификацией или решением тренера. Всякий матч за пределами поля — это маленькая трагедия для любого футболиста.

Кабальеро наконец-то вышел на замену Кепе. Только на три дня позже, чем должен был. Сам испанец наблюдал за происходившим на газоне со скамейки запасных вообще без эмоций. Как и все нейтральные зрители в первом тайме. До перерыва ни одна из лондонских команд не попала в створ, хотя голевые моменты были — Игуаин с правой ноги попал в штангу (а с левой — мимо нее), Уинкс сотряс перекладину других ворот. Больше смотреть в первом тайме было не на что, поэтому публика могла спокойно включить трансляцию класико на смартфоне.

Сарри убрал из основы не только Кепу, но и Баркли, а также Эмерсона — итальянский защитник неплохо выглядел в последнее время, но тренер решил дать ему отдохнуть. Вернулся в стартовый состав и Игуаин (в финале Кубка лиги «Челси» играл с Азаром в роли «ложной девятки»). Но все перестановки долгое время не давали никакого результата, а серия синих без ударов в створ во внутренних турнирах перевалила за шесть часов: с 11-й минуты кубковой встречи с «Манчестер Юнайтед».

Таймер остановился лишь в начале второго тайма — и это был первый удар в створ на две команды. Педро получил классную передачу от Аспиликуэты, сместился в центр и пустил мяч Ллорису между ногами. Ошибка французского вратаря налицо.

Сразу после гола Сарри совершил удивительную замену — вместо Азара вышел Виллиан. Конечно, бельгиец в этом чемпионате уже уходил с поля в районе 60-й минуты, но только однажды и в матче с БАТЭ — существенного риска проиграть не было. А тут — прямо посреди лондонского дерби! Вероятно, Сарри таким образом показал всем многочисленным критикам, что умеет делать и непредсказуемые замены. В проигранной встрече с «Манчестер Юнайтед» на тренера «Челси» многие разозлились из-за того, что он при счете 0:2 разменял правого защитника Аспиликуэту на правого защитника Дзаппакосту и не усилил атаку.

После 0:6 в матче с «Манчестер Сити» «Челси» вообще стал сдержаннее. И встреча с «Тоттенхэмом» это доказала: синие за 90 минут нанесли только один удар в створ — а счет 2:0. Феноменальная реализация. Конечно, «Тоттенхэм» сильно помог соседям — в первом голе ошибся Ллорис, а второй «шпоры» не просто подарили, а завернули мяч в цветастую коробочку. Триппьер в простой ситуации отдал пас назад и не заметил, где находится голкипер. А Ллориса в воротах не было. Итог — курьезнейший гол в свои ворота.