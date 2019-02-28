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11:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» подписал полузащитника «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Магомед Парагульгов подписал однолетний контракт с «Иртышом», передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на авторитетное издание Transfermarkt.

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Парагульгов — воспитанник алматинского футбола и бразильской академии «Оле Бразил», в премьер-лиге дебютировал 22 августа 2017 года в матче против «Шахтера» (3:1). В составе «Кайрата» становился двукратным обладателем Кубка Казахстана и дважды — серебряным призером КПЛ.

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В прошлом году привлекался в сборную Казахстана по футболу.

Ранее в павлодарский клуб перешли и другие игроки «Кайрата» — Мадияр Раимбек, Ойбек Балтабаев и Бауыржан Танирбергенов.

Отметим, что в сезоне 2018 года «Иртыш» финишировал на десятом месте и поэтому был вынужден отстаивать прописку в премьер-лиге в переходных играх с «Кыраном» из первой лиги. По итогам двухраундового противостояния павлодарцы оказались сильнее с общим счетом 5:1 (3:0, 2:1).

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