«Иртыш» подписал полузащитника «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу

Парагульгов — воспитанник алматинского футбола и бразильской академии «Оле Бразил», в премьер-лиге дебютировал 22 августа 2017 года в матче против «Шахтера» (3:1). В составе «Кайрата» становился двукратным обладателем Кубка Казахстана и дважды — серебряным призером КПЛ.

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В прошлом году привлекался в сборную Казахстана по футболу.

Ранее в павлодарский клуб перешли и другие игроки «Кайрата» — Мадияр Раимбек, Ойбек Балтабаев и Бауыржан Танирбергенов.