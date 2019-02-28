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11:54 (мск), источник: Vesti.kz

ТОП-3 футболиста, которых «Астана» перехватила у «Кайрата»

Корреспондент Vesti.kz рассказывает об игроках, которые в свое время могли оказаться в «Кайрате», но, в конечном итоге, становились футболистами принципиального соперника алматинцев по чемпионату — «Астаны». Правда, один из них какое-то время успел поиграть за южан.

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Источник: AFP 2019

Джордже Деспотович

«Кайрат» приметил сербского форварда в «Жетысу» в 2015 году и летом арендовал его до конца сезона. И надо сказать, он органично вписался в игровую схему алматинского клуба, забив восемь мячей в девяти матчах. Кроме того, в финале Кубка Казахстана забил два гола в ворота «Астаны» и принес «Кайрату» победу (2:1). Казалось, следующий сезон нападающий начнет в составе южан, но так получилось, что Деспотович выкупил за долги свой контракт у родного клуба «Црвена Звезда» и стал свободным агентом, но одним из условий ухода был запрет играть полгода за «Кайрат». Думается, без вмешательства третьих лиц тут не обошлось, что, собственно, стало причиной дальнейшего сотрудничества игрока с «Астаной». В играх за столичную команду он смотрелся неплохо, но кажется, в «Кайрате» он мог бы лучше проявить свои бомбардирские качества. Как бы то ни было, сейчас Деспотович весьма комфортно себя чувствует в клубе российской премьер-лиги «Оренбург».

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Юрий Логвиненко

Его карьера в родном клубе «Актобе» пришлась на «золотой период» под руководством Владимира Муханова (2006−2012), когда команда постоянно входила в призовую тройку чемпионата. 18-летний дебютант блестяще провел первые два сезона, сыграв 40 матчей и забив четыре гола.

В феврале 2016 года Логвиненко, недовольный изменением состава команды в худшую сторону, расторг контракт с «красно-белыми», за которых провел десять лет. В межсезонье защитника усердно сватали в «Кайрат», но в итоге он выбрал «Астану». В январе 2018-го получил предложение от испанской «Малаги», которая шла на последнем месте в чемпионате и срочно нуждалась в надежных защитниках, но его не устроила финансовая сторона контракта. При этом, когда в «Астане» болгарина Станимира Стойлова сменил украинский специалист Роман Григорчук, провел за северян вдвое меньше матчей по сравнению с предыдущими сезонами. Этой зимой шли разговоры о его уходе из клуба, но к новому сезону он пока готовится в составе пятикратного чемпиона.

Бахтиер Зайнутдинов

Полузащитник сборной Казахстана мог оказаться в «Кайрате» несколько лет назад. Представители алматинского клуба выходили даже на родителей игрока, но южан опередила «Астана», в которую Зайнутдинов в ноябре 2017-го переходил с завоеванными индивидуальными наградами «Лучший молодой игрок премьер-лиги» и «Открытие сезона». Предполагалось, что Зайнутдинову потребуется чуть больше времени на адаптацию в новой команде с серьезной конкуренцией во всех линиях, но воспитанник таразского футбола не только стал одним из ведущих игроков астанчан, но и начал регулярно привлекаться в сборную Казахстана. Как итог, заинтересовал российский клуб премьер-лиги «Ростов», в который перешел путем выкупа своего контракта у «Астаны», хотя казахстанская команда подняла ему зарплату в 2,5 раза.

Руслан Ошуров  .

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