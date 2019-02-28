Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.02
Саутгемптон2
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
27.02
Арсенал5
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
27.02
Манчестер Сити1
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
27.02
Ливерпуль5
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
27.02
Челси2
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
27.02
Кристал Пэлас1
Манчестер Юнайтед3
Все события
Фоторепортажи
14Анна Курникова: где она сейчас?
11«Ман Сити» взял Кубок лиги и другие события выходных
13:10 (мск), источник: Р-Спорт

Тигиев покинул «Крылья Советов» и продолжит карьеру в минском «Динамо»

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Футболист Георгий Тигиев покинул «Крылья Советов» и продолжит карьеру в минском «Динамо», сообщается на официальном сайте самарского клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, Тигиев, перешедший в «Крылья Советов» летом 2018 года на правах аренды из московского «Спартака», будет играть за минское «Динамо» в весенней части нынешнего сезона. Защитник вылетит в Минск уже в четверг и в ближайшее время будет внесен в заявку динамовцев для участия в чемпионате Белоруссии.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Также в расположении минского «Динамо», которое недавно возглавил бывший член тренерского штаба «Спартака» Роман Пилипчук, находится еще один футболист «Крыльев Советов» Алан Чочиев. Он также может продолжить карьеру в команде из столицы Белоруссии.

В нынешнем сезоне Тигиев провел за «Крылья Советов» 2 матча в чемпионате России и еще два в Кубке страны.

В октябре 2018 года защитник был задержан полицией по подозрению в нетрезвом вождении, как и еще один игрок «Крыльев» Евгений Башкиров, но проведенная после экспертиза не выявила в крови Тигиева наличия признаков алкоголя или запрещенных препаратов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка, уложившая Путина на лопатки
Как Хабиб учит Россию жить по своим законам
Крутого казахстанца арестовали. Криминал на ЧМ-2019 по лыжам
Три передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать 10 победу подряд
Медведеву затравили после включения в состав сборной на ЧМ
Российский защитник «Нью-Джерси» провел матч НХЛ в нападении
Анна Курникова: где она сейчас? (фото)
Тренер «Реала»: Должны были выходить в финал Кубка Испании
Лыжная федерация Казахстана ждет доказательств по Полторанину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь