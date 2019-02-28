Тигиев покинул «Крылья Советов» и продолжит карьеру в минском «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, Тигиев, перешедший в «Крылья Советов» летом 2018 года на правах аренды из московского «Спартака», будет играть за минское «Динамо» в весенней части нынешнего сезона. Защитник вылетит в Минск уже в четверг и в ближайшее время будет внесен в заявку динамовцев для участия в чемпионате Белоруссии.

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Также в расположении минского «Динамо», которое недавно возглавил бывший член тренерского штаба «Спартака» Роман Пилипчук, находится еще один футболист «Крыльев Советов» Алан Чочиев. Он также может продолжить карьеру в команде из столицы Белоруссии.

В нынешнем сезоне Тигиев провел за «Крылья Советов» 2 матча в чемпионате России и еще два в Кубке страны.