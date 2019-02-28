Тигиев покинул «Крылья Советов» и продолжит карьеру в минском «Динамо»
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Футболист Георгий Тигиев покинул «Крылья Советов» и продолжит карьеру в минском «Динамо», сообщается на официальном сайте самарского клуба.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Футболист Георгий Тигиев покинул «Крылья Советов» и продолжит карьеру в минском «Динамо», сообщается на официальном сайте самарского клуба.
Как отмечается, Тигиев, перешедший в «Крылья Советов» летом 2018 года на правах аренды из московского «Спартака», будет играть за минское «Динамо» в весенней части нынешнего сезона. Защитник вылетит в Минск уже в четверг и в ближайшее время будет внесен в заявку динамовцев для участия в чемпионате Белоруссии.
Также в расположении минского «Динамо», которое недавно возглавил бывший член тренерского штаба «Спартака» Роман Пилипчук, находится еще один футболист «Крыльев Советов» Алан Чочиев. Он также может продолжить карьеру в команде из столицы Белоруссии.
В нынешнем сезоне Тигиев провел за «Крылья Советов» 2 матча в чемпионате России и еще два в Кубке страны.
В октябре 2018 года защитник был задержан полицией по подозрению в нетрезвом вождении, как и еще один игрок «Крыльев» Евгений Башкиров, но проведенная после экспертиза не выявила в крови Тигиева наличия признаков алкоголя или запрещенных препаратов.