Стал известен новый клуб Еркебулана Сейдахмета
Стал известен новый клуб 19-летнего нападающего сборной Казахстана по футболу Еркебулана Сейдахмета. Им станет болгарский «Левски», сообщает KazFootball.kz.
Стал известен новый клуб 19-летнего нападающего сборной Казахстана по футболу Еркебулана Сейдахмета. Им станет болгарский «Левски», сообщает KazFootball.kz.
«По неподтвержденной информации, 19-летний нападающий национальной сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет в ближайшее время станет игроком болгарского “Левски”. Сейдахмет сегодня пройдет медицинское обследование. При успешном обследовании будет официально оформлен трансфер из “Уфы” в софийский клуб. Детали перехода Еркебулана пока неизвестны», — говорится в сообщении.
ФК «Левски» — один из ведущих клубов Болгарии из города София. Является 26-кратным чемпионом Болгарии и 27-кратным обладателем Кубка страны. Стоит отметить, что этот клуб с 2003 по 2008 год возглавлял
Стоит отметить, что зимний регистрационный период Болгарии действует до 28 февраля.
Напомним, что 27 февраля Сейдахмет попрощался с клубом российской
Сейдахмет в межсезонье восстановился от травмы, которую получил в ноябре в сборной Казахстана — он на тренировке столкнулся с тогдашним
В «Уфу» Сейдахмет перешел год назад. В прошлом сезоне он провел только два матча в российской
В историю национальной команды Сейдахмет вошел как самый юный автор гола. За сборную он дебютировал в 2018 году и в шести матчах отличился два раза.