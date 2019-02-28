Стал известен новый клуб Еркебулана Сейдахмета

Источник: РИА "Новости"

«По неподтвержденной информации, 19-летний нападающий национальной сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет в ближайшее время станет игроком болгарского “Левски”. Сейдахмет сегодня пройдет медицинское обследование. При успешном обследовании будет официально оформлен трансфер из “Уфы” в софийский клуб. Детали перехода Еркебулана пока неизвестны», — говорится в сообщении.

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ФК «Левски» — один из ведущих клубов Болгарии из города София. Является 26-кратным чемпионом Болгарии и 27-кратным обладателем Кубка страны. Стоит отметить, что этот клуб с 2003 по 2008 год возглавлял экс-тренер национальной сборной Казахстана Станимир Стойлов.

Стоит отметить, что зимний регистрационный период Болгарии действует до 28 февраля.

Напомним, что 27 февраля Сейдахмет попрощался с клубом российской премьер-лиги «Уфа», опубликовав пост в своем Instagram'e. Информацию об этом прокомментировал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который заявил следующее: «Почва, что Сейдахмет уйдет из “Уфы”, есть. Завтра мы постараемся об этом объявить. Если все будет нормально, он может оказаться в другом клубе».

Сейдахмет в межсезонье восстановился от травмы, которую получил в ноябре в сборной Казахстана — он на тренировке столкнулся с тогдашним тренером-ассистентом Кайратом Нурдаулетовым и перенес операцию в Германии.

В «Уфу» Сейдахмет перешел год назад. В прошлом сезоне он провел только два матча в российской премьер-лиге (РПЛ), при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата. В текущем сезоне РПЛ он провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке.