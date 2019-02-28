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12:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Оставим эту историю в прошлом». Григорчук прокомментировал уход и возвращение в «Астану»

Украинский специалист Роман Григорчук прокомментировал уход и возвращение в «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Он возглавил столичный клуб 1 июня прошлого года, но уже в августе покинул команду по семейным обстоятельствам, после того как она вылетела из Лиги чемпионов.

После ухода Григорчука команда доигрывала сезон, выступая также в Лиге Европы, под руководством исполняющего обязанности Григория Бабаяна, с которым выиграла чемпионство в КПЛ.

Григорчук отметил, что рад возвращению. Но не стал называть причину своего отсутствия. В межсезонье стало известно, что Григорчук возвращается в «Астану».

«Я рад вернуться. Мне здесь было всегда хорошо. Хорошие взаимоотношения с людьми. Причина ухода? Это уже, наверное, история. Оставим ее в прошлом», — сказал Григорчук.

— Чувствуете свой вклад в прошлогоднее чемпионство?

— Я не хочу даже отвечать на этот вопрос, потому что неправильно могут интерпретировать. Оставим тот сезон в прошлом. «Астана» стала чемпионом, играла в еврокубках. Надо порадоваться. И все разговоры должны быть о том, чтобы продолжить в том же духе.

Напомним, в воскресенье, 3 марта, в Алматы «Астана» сыграет с местным «Кайратом» в матче за Суперкубок. Этот матч станет первым официальным для клубом в нынешнем сезоне.

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