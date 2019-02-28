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12:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Революции не будет». Григорчук рассказал о новой тактике «Астаны», селекции и задачах на матч с «Кайратом»

Главный тренер ФК «Астана» Роман Григорчук, комментируя готовность команды к матчу за Суперкубок против «Кайрата», отметил, что для его коллектива это будет не просто подготовка к сезону, а борьба за трофей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

По словам украинского специалиста, он доволен всеми игроками, которые сейчас находятся в команде. Но селекционная работа продолжается.

— Роман, Вы довольны комплектацией команды?

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— Не хочется, чтобы был какой-то намек на негатив, или что я чем-то недоволен. По разному бывает в футболе. От нас ушли ряд игроков, и они очень важны были для «Астаны». Но мы не можем об этом много говорить, это футбольная жизнь. Сказать, что мы закончили комплектацию, я не могу. Но я доволен командой.

— Каково функциональное состояние футболистов? Какие выводы после предсезонных матчей?

— По результатам на предсезонке я редко что-то комментирую. Меня волнует сама работа и подготовительный процесс. Клуб создал нам хорошие условия. Все футболисты готовы, здоровы.

— Насколько изменится стиль команды? Потому что Бабаян после вашего ухода снова поставил стиль Стойлова.

— Я не скажу, что мы в той ситуации, когда должны поменять все в корне. Никаких революций. Да, изменения есть. Но я бы назвал это обогащением игры. Наша игра должны стать более разнообразной. Все направлена на то, чтобы команда могла управлять игрой. А это без средств, которые мы сейчас применяем, невозможно. Нам удалось какие-то вещи скорректировать. Но впереди еще много задач.

— В команду пришел Шимунович, но он не смог закрепиться в основном составе своего предыдущего клуба в Беларуси.

— Шимунович — молодой футболист. Он имеет большой потенциал. Способен обучаться и прогрессировать. Но он не тот игрок, которого мы взяли, чтобы он сразу стал игроком основного состава. Мы взяли его на ближайшую перспективу. Мы верим, что сможем его раскрыть. И он поможет команде.

— Расскажите о готовности к матчу с «Кайратом».

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— «Кайрат» сильно обновился. Другой стиль игры. И понимаем, как нейтрализовать. У нас много по новому, и у них. То, над чем работаем, постараемся использовать на поле. Но легко здесь говорить, а другое дело — использовать на практике. С нетерпением жду этот матч. Это не просто подготовка к сезону для нас. Это титул. Думаю, и у нас, и у «Кайрата» стоит задача завоевать Суперкубок.

— Каково состояние Кабананги? У него был сложный сезон.

— Согласен, непростой был период. Сейчас он работает очень здорово. Сейчас он возвращается в период, когда он был в наилучшей форме. Еще немного игр чемпионата, и он будет отлично выглядеть. Никаких вопросов по нему.

Напомним, «Астана» и «Кайрат» сыграют за Суперкубок в Алматы 3 марта.

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