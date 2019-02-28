Обладатель Кубка России 2014 года Дьяков стал футболистом минского «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, 30-летний защитник пополнил состав «Динамо» на правах свободного агента. Соглашение Дьякова с клубом рассчитано до конца сезона.

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При этом в Белоруссии чемпионат проходит по системе «весна-осень», и сезон заканчивается в ноябре.

Последним клубом Дьякова был турецкий «Сивасспор», с которым он разорвал контракт в сентябре 2018 года. В России Дьяков, кроме «Ростова», выступал также за московские «Локомотив» и «Динамо», а еще за «Томь».