Обладатель Кубка России 2014 года Дьяков стал футболистом минского «Динамо»

Как сообщается, 30-летний защитник пополнил состав «Динамо» на правах свободного агента. Соглашение Дьякова с клубом рассчитано до конца сезона.
При этом в Белоруссии чемпионат проходит по системе «весна-осень», и сезон заканчивается в ноябре.
Последним клубом Дьякова был турецкий «Сивасспор», с которым он разорвал контракт в сентябре 2018 года. В России Дьяков, кроме «Ростова», выступал также за московские «Локомотив» и «Динамо», а еще за «Томь».
Ранее сообщалось, что в минском «Динамо» продолжит карьеру футболист Георгий Тигиев, который в осенней части нынешнего сезона защищал цвета «Крыльев Советов», также в белорусский клуб может перейти еще один игрок самарской команды Алан Чочиев.