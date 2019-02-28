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13:14 (мск), источник: Р-Спорт

Обладатель Кубка России 2014 года Дьяков стал футболистом минского «Динамо»

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Обладатель Кубка России 2014 года в составе «Ростова» Виталий Дьяков стал футболистом минского «Динамо», сообщается на официальном сайте команды из столицы Белоруссии.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, 30-летний защитник пополнил состав «Динамо» на правах свободного агента. Соглашение Дьякова с клубом рассчитано до конца сезона.

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При этом в Белоруссии чемпионат проходит по системе «весна-осень», и сезон заканчивается в ноябре.

Последним клубом Дьякова был турецкий «Сивасспор», с которым он разорвал контракт в сентябре 2018 года. В России Дьяков, кроме «Ростова», выступал также за московские «Локомотив» и «Динамо», а еще за «Томь».

Ранее сообщалось, что в минском «Динамо» продолжит карьеру футболист Георгий Тигиев, который в осенней части нынешнего сезона защищал цвета «Крыльев Советов», также в белорусский клуб может перейти еще один игрок самарской команды Алан Чочиев.

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