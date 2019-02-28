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13:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Нужен любой команде». Григорчук прокомментировал «переход» Сейдахмета в «Астану»

Главный тренер футбольного клуба «Астана» Роман Григорчук прокомментировал трансферные слухи относительно казахстанского футболиста Еркебулана Сейдахмета, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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После того, как стало известно, что Сейдахмет покинет «Уфу», в СМИ появилось множество слухов на тему того, где именно продолжит свою карьеру футболист. Среди возможных вариантов назывались несколько казахстанских клубов, среди которых была и «Астана».

«Мы понимаем, что Еркебулан Сейдахмет — талантливый футболист. Он востребован и нужен любой команде. Что касается нас, мне бы хотелось, чтобы было как можно больше футболистов талантливых, и чтобы они были местные», — озвучил Горигорчук.

По последней информации, Еркош будет защищать цвета одной из лучших команд Болгарии «Левски».

Напомним, 27 февраля Сейдахмет попрощался с клубом российской премьер-лиги «Уфа», опубликовав пост в своем Instagram`e. Информацию об этом прокомментировал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который заявил следующее: «Почва, что Сейдахмет уйдет из “Уфы”, есть. Завтра мы постараемся об этом объявить. Если все будет нормально, он может оказаться в другом клубе».

Сейдахмет в межсезонье восстановился от травмы, которую получил в ноябре в сборной Казахстана — он на тренировке столкнулся с тогдашним тренером-ассистентом Кайратом Нурдаулетовым и перенес операцию в Германии.

В «Уфу» Сейдахмет перешел год назад. В прошлом сезоне он провел только два матча в российской премьер-лиге (РПЛ), при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата. В текущем сезоне РПЛ он провел всего один матч, а еще одну игру сыграл в Кубке.

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