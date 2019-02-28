Клуб КПЛ проведет частичную реконструкцию стадиона
На стадионе «Окжетпес» в Кокшетау планируется произвести частичную реконструкцию, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На стадионе «Окжетпес» в Кокшетау планируется произвести частичную реконструкцию, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Арена была допущена к проведению матчей КПЛ, однако руководство клуба и области приняло решение о необходимости ремонта на одной из трибун, начиная с марта текущего года. На протяжении нескольких месяцев трибуна будет закрыта для зрителей, а сама реконструкция не станет преградой для проведения матчей
Больше года назад на арене был постелен современный искусственный газон, отвечающий всем стандартам.
Стадион «Окжетпес» был введен в эксплуатацию в 1955 году. Его вместимость составляет 4 500 зрителей. В 2009 году арена принимала матч квалификации Кубка УЕФА (сейчас турнир называется Лига Европы). В том поединке кокшетауский клуб уступил «Зимбру» из Молдовы — 0:2.
«Окжетпес» в минувшем сезоне занял первое место в первой лиге и спустя год вернулся в КПЛ. Команду в зимнее межсезонье возглавил бывший тренер «Кайрата» Андрей Карпович.