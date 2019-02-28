Клуб КПЛ проведет частичную реконструкцию стадиона

Арена была допущена к проведению матчей КПЛ, однако руководство клуба и области приняло решение о необходимости ремонта на одной из трибун, начиная с марта текущего года. На протяжении нескольких месяцев трибуна будет закрыта для зрителей, а сама реконструкция не станет преградой для проведения матчей премьер-лиги.

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Больше года назад на арене был постелен современный искусственный газон, отвечающий всем стандартам.

Стадион «Окжетпес» был введен в эксплуатацию в 1955 году. Его вместимость составляет 4 500 зрителей. В 2009 году арена принимала матч квалификации Кубка УЕФА (сейчас турнир называется Лига Европы). В том поединке кокшетауский клуб уступил «Зимбру» из Молдовы — 0:2.