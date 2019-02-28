«Фулхэм» намерен уволить Раньери с поста главного тренера
Лондонский «Фулхэм» уволит главного тренера Клаудио Раньери 28 февраля, сообщает The Sun.
Лондонский «Фулхэм» уволит главного тренера Клаудио Раньери 28 февраля, сообщает The Sun.
По информации источника, утром итальянского специалиста вызвали на переговоры с руководством клуба.
Поражение в матче 28-го тура чемпионата Англии «Саутгемптону» со счетом 0:2 стало для управления последней каплей.
Наставник команды Английской
На данный момент «Фулхэм» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.