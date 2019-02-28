«Фулхэм» намерен уволить Раньери с поста главного тренера

Источник: AP 2019

По информации источника, утром итальянского специалиста вызвали на переговоры с руководством клуба.

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Поражение в матче 28-го тура чемпионата Англии «Саутгемптону» со счетом 0:2 стало для управления последней каплей.

Наставник команды Английской премьер-лиги (АПЛ) был назначен главным тренером в ноябре 2018 года после отставки Славиши Йокановича.