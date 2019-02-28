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19:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Инс: Футболисты «Манчестер Сити» паникуют и нервничают

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Пол Инс заявил, что футболисты «Манчестер Сити» нервничают в ходе чемпионской гонки с «Ливерпулем».

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Источник: AP 2019

Такой вывод он сделал после просмотра матча 28-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» (1:0). В это же время «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» (5:0).

«В последние недели многие выражали обеспокоенность за «Ливерпуль», ничейные результаты команды были поводом для таких разговоров. Но в матче с «Уотфордом» футболисты «Ливерпуля» заставили критиков замолчать.

«Ливерпуль» затерроризировал «Уотфорд». Это — тот самый «Ливерпуль», который мы видели пять недель назад и на протяжении большой части сезона.

Сейчас я бы сказал, что нервничают уже футболисты «Манчестер Сити». Они обеспокоены, что титул может достаться «Ливерпулю». В действиях игроков «горожан» можно заметить панику, это подтверждает матч с «Вест Хэмом», «Сити» совсем не впечатлил. За пять минут до конца Кевин де Брёйне бежал с мячом к угловому флагу, чтобы потянуть время. Обычно футболисты «Манчестер Сити» так себя не ведут. Для меня это — знак паники, футболисты «Сити» столкнулись с давлением, — приводит слова Инса Paddy Power News.

«Ливерпуль» с 69 набранными очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Сити», набрав 68 очков, занимает второе место.

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