Инс: Футболисты «Манчестер Сити» паникуют и нервничают

Сейчас я бы сказал, что нервничают уже футболисты «Манчестер Сити». Они обеспокоены, что титул может достаться «Ливерпулю». В действиях игроков «горожан» можно заметить панику, это подтверждает матч с «Вест Хэмом», «Сити» совсем не впечатлил. За пять минут до конца Кевин де Брёйне бежал с мячом к угловому флагу, чтобы потянуть время. Обычно футболисты «Манчестер Сити» так себя не ведут. Для меня это — знак паники, футболисты «Сити» столкнулись с давлением, — приводит слова Инса Paddy Power News.