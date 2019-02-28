Де Хеа хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «МЮ»

По информации издания, де Хеа останется в клубе только при условии, что будет зарабатывать столько же, сколько и нападающий Алексис Санчес, который перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе 2018 года и с учетом всевозможных бонусов и имиджевых прав получает около 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. По данным источника, де Хеа уверен, что своей игрой заслужил такую же зарплату.