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19:00 (мск), источник: Р-Спорт

Де Хеа хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «МЮ»

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» рискует упустить голкипера Давида де Хеа, если не сделает его самым высокооплачиваемым игроком в команде, сообщает Telegraph.

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Источник: Reuters

По информации издания, де Хеа останется в клубе только при условии, что будет зарабатывать столько же, сколько и нападающий Алексис Санчес, который перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе 2018 года и с учетом всевозможных бонусов и имиджевых прав получает около 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. По данным источника, де Хеа уверен, что своей игрой заслужил такую же зарплату.

Отмечается, что на текущий момент 28-летний испанец зарабатывает 240 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Де Хеа перешел в «МЮ» в 2011 году из мадридского «Атлетико». В общей сложности в составе команды он провел 349 матчей и пропустил 350 мячей. Вместе с манкунианцами де Хеа стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, Кубка лиги, победителем Лиги Европы.

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