«Астана» объявила заявку на новый футбольный сезон

В нее вошли 26 футболистов, среди которых восемь легионеров. Внести изменения в заявку можно до 3 апреля, когда закроется трансферное окно в Казахстане.

Заявка «Астаны» на сезон-2019:

Вратари : Ненад Эрич, Данил Подымский Александр Мокин и Станислав Павлов;.

: Ненад Эрич, Данил Подымский Александр Мокин и Станислав Павлов;. Защитники : Антонио Рукавина (Сербия), Марин Аничич (Босния и Герцеговина), Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович (Хорватия), Юрий Логвиненко, Евгений Постников, Талгат Кусяпов и Дмитрий Шомко;.

: Антонио Рукавина (Сербия), Марин Аничич (Босния и Герцеговина), Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович (Хорватия), Юрий Логвиненко, Евгений Постников, Талгат Кусяпов и Дмитрий Шомко;. Полузащитники : Серикжан Мужиков, Дорин Ротариу (Румыния), Марин Томасов (Хорватия), Иван Маевский (Беларусь), Юрий Перцух, Султан Сагнаев, Мади Жакипбаев, Дидар Жалмукан, Жаслан Каиркенов;.

: Серикжан Мужиков, Дорин Ротариу (Румыния), Марин Томасов (Хорватия), Иван Маевский (Беларусь), Юрий Перцух, Султан Сагнаев, Мади Жакипбаев, Дидар Жалмукан, Жаслан Каиркенов;. Нападающие : Жуниор Кабананга (ДР Конго), Рангело Янга (Голландия), Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко и Рамазан Каримов.

Отметим, что «Астана» новый сезон начнет 3 марта матчем против «Кайрата» за Суперкубок Казахстана в Алматы, а через неделю в первом туре КПЛ-2019 дома примет «Актобе».