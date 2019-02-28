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20:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила заявку на новый футбольный сезон

Футбольный клуб «Астана» объявил заявку на новый сезон казахстанской премьер-лиги, сообщает официальный сайт ПФЛК.

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В нее вошли 26 футболистов, среди которых восемь легионеров. Внести изменения в заявку можно до 3 апреля, когда закроется трансферное окно в Казахстане.

Заявка «Астаны» на сезон-2019:

  • Вратари: Ненад Эрич, Данил Подымский Александр Мокин и Станислав Павлов;.
  • Защитники: Антонио Рукавина (Сербия), Марин Аничич (Босния и Герцеговина), Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович (Хорватия), Юрий Логвиненко, Евгений Постников, Талгат Кусяпов и Дмитрий Шомко;.
  • Полузащитники: Серикжан Мужиков, Дорин Ротариу (Румыния), Марин Томасов (Хорватия), Иван Маевский (Беларусь), Юрий Перцух, Султан Сагнаев, Мади Жакипбаев, Дидар Жалмукан, Жаслан Каиркенов;.
  • Нападающие: Жуниор Кабананга (ДР Конго), Рангело Янга (Голландия), Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко и Рамазан Каримов.

Отметим, что «Астана» новый сезон начнет 3 марта матчем против «Кайрата» за Суперкубок Казахстана в Алматы, а через неделю в первом туре КПЛ-2019 дома примет «Актобе».

В новый сезон «Астана» вступает в качестве пятикратного чемпиона Казахстана. Столичный клуб стал первым, кому удалось выиграть лигу пять раз подряд.

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