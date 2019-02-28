«Астана» объявила заявку на новый футбольный сезон
Футбольный клуб «Астана» объявил заявку на новый сезон казахстанской
Футбольный клуб «Астана» объявил заявку на новый сезон казахстанской
В нее вошли 26 футболистов, среди которых восемь легионеров. Внести изменения в заявку можно до 3 апреля, когда закроется трансферное окно в Казахстане.
Заявка «Астаны» на сезон-2019:
Отметим, что «Астана» новый сезон начнет 3 марта матчем против «Кайрата» за Суперкубок Казахстана в Алматы, а через неделю в первом туре КПЛ-2019 дома примет «Актобе».
В новый сезон «Астана» вступает в качестве пятикратного чемпиона Казахстана. Столичный клуб стал первым, кому удалось выиграть лигу пять раз подряд.