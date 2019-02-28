«Фулхэм» расстался с Раньери, временным тренером назначен Скотт Паркер

Источник: AP 2019

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Временным наставником «Фулхэма» назначен бывший игрок клуба Скотт Паркер.

Раньери возглавил «Фулхэм» в ноябре 2018 года, сменив Славишу Йокановича, но одержал лишь три победы в 17 матчах.

«Фулхэм» находится в зоне вылета английской Премьер-лиги, занимая предпоследнее, 19-е место. Вчера, 27 февраля, лондонский клуб потерпел четвёртое поражение подряд, на выезде проиграв «Саутгемптону» со счётом 0:2.