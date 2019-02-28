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20:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фулхэм» расстался с Раньери, временным тренером назначен Скотт Паркер

«Фулхэм» на официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Клаудио Раньери. Соответствующее решение было принято после сегодняшней встречи.

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Источник: AP 2019
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Временным наставником «Фулхэма» назначен бывший игрок клуба Скотт Паркер.

Раньери возглавил «Фулхэм» в ноябре 2018 года, сменив Славишу Йокановича, но одержал лишь три победы в 17 матчах.

«Фулхэм» находится в зоне вылета английской Премьер-лиги, занимая предпоследнее, 19-е место. Вчера, 27 февраля, лондонский клуб потерпел четвёртое поражение подряд, на выезде проиграв «Саутгемптону» со счётом 0:2.

В игре 29-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» встретится с «Челси». Матч состоится в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» 3 марта и начнётся в 17:05 мск.

Англия 2018/2019Тур 29, 3.03.2019, 17:05

Фулхэм-:Челси-
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