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01:30 (мск), источник: Sports.Ru

Ковач — о конфликте с Рафиньей: Игрок не должен открыто критиковать тренера

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказался о конфликте с защитником Рафиньей.

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Бразилец раскритиковал Ковача за то, что тот дает ему мало игрового времени.

Никому не позволено обсуждать команду и клуб. Никому не позволено в открытой форме критиковать тренера. Я понимаю, что бывает разочарование, когда ты мало играешь. Бывает, что на эмоциях ты что-то говоришь, а на следующий день жалеешь об этом.

«Мы поговорили с Рафиньей. Проблема для меня выглядит решенной. Но подобное не должно происходить в таком виде», — заявил Ковач.

Германия 2018/2019Тур 24, 2.03.2019, 20:30

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