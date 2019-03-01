Ковач — о конфликте с Рафиньей: Игрок не должен открыто критиковать тренера
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказался о конфликте с защитником Рафиньей.
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказался о конфликте с защитником Рафиньей.
Бразилец раскритиковал Ковача за то, что тот дает ему мало игрового времени.
Никому не позволено обсуждать команду и клуб. Никому не позволено в открытой форме критиковать тренера. Я понимаю, что бывает разочарование, когда ты мало играешь. Бывает, что на эмоциях ты
что-тоговоришь, а на следующий день жалеешь об этом.
«Мы поговорили с Рафиньей. Проблема для меня выглядит решенной. Но подобное не должно происходить в таком виде», — заявил Ковач.