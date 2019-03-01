Ковач — о конфликте с Рафиньей: Игрок не должен открыто критиковать тренера

Никому не позволено обсуждать команду и клуб. Никому не позволено в открытой форме критиковать тренера. Я понимаю, что бывает разочарование, когда ты мало играешь. Бывает, что на эмоциях ты что-то говоришь, а на следующий день жалеешь об этом.