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01:28 (мск), источник: Sports.Ru

Прибыль «Ювентуса» за первую часть сезона-2018/19 упала на 83% по сравнению с прошлым сезоном

«Ювентус» опубликовал данные о финансовой деятельности клуба по итогам первой половины сезона-2018/19 — до 31 декабря.

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Доходы составили 330 миллионов евро и выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона.

Операционные расходы выросли на 27% — до 227 миллионов евро. Амортизационные траты составили 86 миллионов (рост — 42%). Операционные доходы упали на 67% — до 17 миллионов, прибыль до уплаты налогов составила 12 миллионов (падение — 75%), а прибыль по итогам финансового полугодия составила всего 7,5 миллиона — на 83% меньше, чем за первую половину сезона-2017/18.

Клуб объясняет такое понижение в основном сокращением доходов от рекламных контрактов футболистов и тратами на зарплаты тренеров и игроков.

Италия 2018/2019Тур 26, 3.03.2019, 22:30

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