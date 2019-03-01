Прибыль «Ювентуса» за первую часть сезона-2018/19 упала на 83% по сравнению с прошлым сезоном

Доходы составили 330 миллионов евро и выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона.

Доходы составили 330 миллионов евро и выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона.

Операционные расходы выросли на 27% — до 227 миллионов евро. Амортизационные траты составили 86 миллионов (рост — 42%). Операционные доходы упали на 67% — до 17 миллионов, прибыль до уплаты налогов составила 12 миллионов (падение — 75%), а прибыль по итогам финансового полугодия составила всего 7,5 миллиона — на 83% меньше, чем за первую половину сезона-2017/18.