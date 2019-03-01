«Валенсия» обыграла «Бетис» и вышла в финал Кубка Испании
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Валенсия» обыграла «Бетис» в ответном матче Кубка Испании по футболу и по сумме двух игр вышла в финал турнира.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Валенсия» обыграла «Бетис» в ответном матче Кубка Испании по футболу и по сумме двух игр вышла в финал турнира.
Встреча, прошедшая в Валенсии в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Голом отметился Родриго (на 56-й минуте).
Первый матч закончился вничью — 2:2. По сумме двух игр «Валенсия» вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной».