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08:40 (мск), источник: Р-Спорт

«Валенсия» обыграла «Бетис» и вышла в финал Кубка Испании

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Валенсия» обыграла «Бетис» в ответном матче Кубка Испании по футболу и по сумме двух игр вышла в финал турнира.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Валенсии в четверг, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Голом отметился Родриго (на 56-й минуте).

Первый матч закончился вничью — 2:2. По сумме двух игр «Валенсия» вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с «Барселоной».

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