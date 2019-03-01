«Валенсия» обыграла «Бетис» и вышла в финал Кубка Испании

«Валенсия» обыграла «Бетис» и вышла в финал Кубка Испании

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Валенсия» обыграла «Бетис» в ответном матче Кубка Испании по футболу и по сумме двух игр вышла в финал турнира.