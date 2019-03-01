Столько там «казахстанцев», или что нужно знать о новом клубе Сейдахмета

Источник: AFP 2019

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет перешел из «Уфы» в софийский «Левски», за который будет играть на правах аренды. О новой команде воспитанника таразского «Монтажника» более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

«Левски» — один из ведущих клубов Болгарии, 26-кратный чемпион и 27-кратный обладатель Кубка страны. Единственная команда высшего дивизиона, которая ни разу из него не вылетала. На международном уровне трижды играл в четвертьфиналах Кубка обладателей Кубков и дважды — в четвертьфиналах Кубка УЕФА. В 2006 году «Левски» стал первой болгарской командой, пробившейся в групповой этап Лиги чемпионов. Президентом клуба является известный болгарский адвокат и бизнесмен Спас Русев.

Свое нынешнее название клуб носит с 1989 года, до этого он именовался как «Витоша София», «Левски-Спартак», «СК Левски» Дружественные для фанатов клубы — «Лацио», «Локомотив» (Пловдив), «Спартак» (Москва).

Домашние матчи софийский клуб проводит на стадионе «Георги Аспарухов», вмещающий 29 980 зрителей. Нынешнее название стадион получил в 1990 году, а до этого назывался «Левски».

В разное время командой преимущественно руководили местные тренеры, среди них достаточно известные специалисты по работе в Казахстане. Это Димитар Димитров («Иртыш»), Любко Петрович («Тараз», «Акжайык»), Станимир Стойлов («Астана», сборная Казахстана), Николай Костов («Шахтер»), Илиан Илиев («Алтай»), Георги Дерменджиев («Ордабасы»).

Кстати, именно Стойлов сделал «Левски» первым болгарским клубом, пробившимся в групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2006/07.

Из известных зарубежных тренеров можно отметить итальянца Делио Росси, который принял команду летом 2017-го, но через год подал в отставку после громкого проигрыша в Лиге Европы клубу «Вадуц» из Лихтенштейна. При нем «Левски» в 41 официальном матче одержал 23 победы при 11 ничьих и семи поражениях.

В январе 2019-го клуб возглавил Георги Дерменджиев, который в начале прошлого года стоял у руля «Ордабасы», но летом покинул шымкентскую команду вследствие образовавшейся задолженности по зарплате.

В текущем национальном чемпионате «Левски» после 23 туров идет на втором месте с 48 очками, отставая от лидирующего «Лудогорца» на пять пунктов. В последний раз чемпионом софийский клуб становился в 2009 году.

Интересно, что Сейдахмет стал первым легионером, кто пополнил «Левски» в зимнее межсезонье. Кроме него в команду пришли болгары Мартин Райнов, Николай Михайлов, Живко Миланов, Мартин Петков и Валерий Божинов. Последний достаточно известный игрок, поигравший за итальянские клубы «Лечче», «Фиорентина», «Ювентус», «Парма», «Виченца», а также английский «Манчестер Сити», португальский «Спортинг». При этом «Левски» пришлось раскошелиться только за Райнова, за которого заплатил 50 тысяч евро другому болгарскому клубу «Берое». Общая трансферная стоимость игроков «Левски» оценивается в 17,18 миллионов евро.

Самый рекордный исходящий трансфер «Левски» — продажа Георгия Иванова во французский «Ренн» за 4,1 миллиона евро в сезоне-2002/03.

Самый рекордный входящий трансфер — покупка Георгия Чиликова за 1,5 миллиона евро у болгарского «Нефтохимика» в сезоне-2001/02. В 2009 году форвард играл за «Тобол», а сейчас работает ассистентом Димитрова в «Иртыше».

Действующие игроки сборных — Хольмар Эйольфссон (Исландия), Мартин Полачек (Словакия), Мартин Райнов, Станислав Костов, Иван Горанов (все — Болгария).