«Кайрат» объявил заявку на новый сезон премьер-лиги
У клуба новый тренер и изменения в составе.
У клуба новый тренер и изменения в составе.
Футбольный клуб «Кайрат» объявил заявку на новый сезон казахстанской
В состав алматинской команды вошли 22 футболиста, из них шесть легионеров.
Отметим, что внести изменения в заявку можно до 3 апреля, когда закроется трансферное окно в Казахстане.
Заявка «Кайрата» на сезон-2019:
Вратари: Владимир Плотников, Стас Покатилов;.
Защитники: Елдос Ахметов, Ян Вороговский, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев, Сергей Политевич (Белоруссия), Александр Соколенко, Сергей Кейлер, Раде Дугалич (Сербия), Дино Миканович (Хорватия);.
Полузащитники: Исламбек Куат, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Чжон Ву Хан (Республика Корея), Айбол Абикен, Еркебулан Тунгышбаев, Конрад Вржещиньский (Польша);.
Нападающие: Адеринсола Эсеола (Украина), Мартон Эппель (Венгрия), Самат Сарсенов, Рифат Нурмугамет.
Новый сезон «Кайрат» новый сезон начнет 3 марта матчем против «Астаны» за Суперкубок Казахстана в Алматы.