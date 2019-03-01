«Кайрат» объявил заявку на новый сезон премьер-лиги

Футбольный клуб «Кайрат» объявил заявку на новый сезон казахстанской премьер-лиги, сообщает официальный сайт ПФЛК.

В состав алматинской команды вошли 22 футболиста, из них шесть легионеров.

Отметим, что внести изменения в заявку можно до 3 апреля, когда закроется трансферное окно в Казахстане.

Заявка «Кайрата» на сезон-2019:

Вратари: Владимир Плотников, Стас Покатилов;.

Защитники: Елдос Ахметов, Ян Вороговский, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев, Сергей Политевич (Белоруссия), Александр Соколенко, Сергей Кейлер, Раде Дугалич (Сербия), Дино Миканович (Хорватия);.

Полузащитники: Исламбек Куат, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Чжон Ву Хан (Республика Корея), Айбол Абикен, Еркебулан Тунгышбаев, Конрад Вржещиньский (Польша);.

Нападающие: Адеринсола Эсеола (Украина), Мартон Эппель (Венгрия), Самат Сарсенов, Рифат Нурмугамет.