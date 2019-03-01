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09:48 (мск), источник: Матч ТВ

«Барселона» потроллила полузащитника «Реала» Модрича

«Барселона» после разгрома «Реала» (3:0) в ответном матче ½ финала Кубка Испании подшутила над игроком мадридцев Лукой Модричем.

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Каталонский клуб опубликовал в Twitter фото с матча, на котором хорват пытается остановить Лионеля Месси, схватившись за футболку аргентинца.

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— Получить футболку Месси намного проще, зайдя в наш интернет-магазин, — подписан пост.

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