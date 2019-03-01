«Барселона» потроллила полузащитника «Реала» Модрича
«Барселона» после разгрома «Реала» (3:0) в ответном матче ½ финала Кубка Испании подшутила над игроком мадридцев Лукой Модричем.
«Барселона» после разгрома «Реала» (3:0) в ответном матче ½ финала Кубка Испании подшутила над игроком мадридцев Лукой Модричем.
Каталонский клуб опубликовал в Twitter фото с матча, на котором хорват пытается остановить Лионеля Месси, схватившись за футболку аргентинца.
— Получить футболку Месси намного проще, зайдя в наш