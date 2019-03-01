«Астана» дозаявила нападающего Сергея Хижниченко

ФК «Астана» дозаявил казахстанского нападающего Сергея Хижниченко на сезон КПЛ-2019, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт ПФЛК.

27-летний форвард, который присоединился к команде в межсезонье, будет играть под номером 91.

Хижниченко стал первым новичком команды в преддверии нового сезона — он перешел из шымкентского «Ордабасы». Однако в первоначальной заявке «Астаны», опубликованной на сайте Профессиональной футбольной лиги, его не оказалось.

В прошедшем сезоне из-за тяжелой травмы Хижниченко провел в КПЛ лишь четыре матча. В 2010 году форвард провел 15 матчей и забил два гола за «Локомотив», который затем был переименован в «Астану».

Карьеру Хижниченко начинал в родном «Востоке», а затем, помимо «Локомотива», играл в «Атырау», «Шахтере», польской «Короне», «Актобе», «Тоболе» и белорусском «Шахтере».

За сборную Казахстана забил восемь голов в 46 матчах: по количеству игр он занимает шестое место, а в списке лучших бомбардиров — четвертое.