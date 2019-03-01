Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург0
Анжи0
Футбол. Зарубежный
22:30
Аугсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Кальяри
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Жирона
Футбол. Премьер-лига
2.03
Урал
Зенит
Футбол. Премьер-лига
2.03
Арсенал Т
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
11Российские легкоатлеты на ЧЕ в Глазго
16Мартовское безумие. Антураж первых весенних туров
16:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Феллаини забил победный гол в дебютной игре в чемпионате Китая

Бывший игрок «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини провел дебютный матч в чемпионате Китая в составе «Шаньдун Лунэн».

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Бельгиец отыграл 90 минут в первой игре нового сезона китайской суперлиги против «Бэйцзин Жэньхэ» и стал автором единственного мяча.

Чемпионат Китая

Суперлига

1-й тур

«Шаньдун Лунэн» — «Бэйцзин Жэньхэ» — 1:0 (0:0).

Гол: Феллаини, 50.

Во время загрузки произошла ошибка.
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
«Краснодар» станет чемпионом, ЦСКА будет в ЛЧ, а «Спартак» — нет
Российские лыжники стали вторыми в эстафете на чемпионате мира
Друг русских и еще четыре лыжника сознались в применении допинга
Весеннее безумие: как выглядит российский футбол в грязи (фото)
Русские звезды могут забрать четыре главных награды НХЛ
Главная сенсация КХЛ. СКА уже проиграл этот Кубок Гагарина
Дзюба выиграл спор пенальтистов у президента «Зенита» (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь