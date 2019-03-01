Феллаини забил победный гол в дебютной игре в чемпионате Китая
Бывший игрок «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини провел дебютный матч в чемпионате Китая в составе «Шаньдун Лунэн».
Бывший игрок «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини провел дебютный матч в чемпионате Китая в составе «Шаньдун Лунэн».
Бельгиец отыграл 90 минут в первой игре нового сезона китайской суперлиги против «Бэйцзин Жэньхэ» и стал автором единственного мяча.
Чемпионат Китая
Суперлига
1-й тур
«Шаньдун Лунэн» — «Бэйцзин Жэньхэ» — 1:0 (0:0).
Гол: Феллаини, 50.