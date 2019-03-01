Источник: «Реал» планирует продать Бэйла летом

Бэйл выступает за «Реал» с лета 2013 года, когда он перешёл в мадридский клуб из «Тоттенхэм Хотспур». За это время он четырежды выигрывал кубок Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 32 матчах «Реала», забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач.