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18:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Реал» планирует продать Бэйла летом

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует продать форварда команды Гарета Бэйла летом 2019 года, утверждает Dario AS.

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Источник: AP 2019

Бэйл выступает за «Реал» с лета 2013 года, когда он перешёл в мадридский клуб из «Тоттенхэм Хотспур». За это время он четырежды выигрывал кубок Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 32 матчах «Реала», забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач.

Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Несмотря на высокую результативность, главный тренер мадридцев Сантьяго Солари в последнее время не включает Бэйла в стартовый состав. Так, ответный матч ½ финала Кубка Испании с «Барселоной» (0:3) форвард начал на скамейке запасных.

Ранее сообщалось об интересе к Бэйлу со стороны «Манчестер Юнайтед».

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