Источник: «Реал» планирует продать Бэйла летом
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует продать форварда команды Гарета Бэйла летом 2019 года, утверждает Dario AS.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует продать форварда команды Гарета Бэйла летом 2019 года, утверждает Dario AS.
Бэйл выступает за «Реал» с лета 2013 года, когда он перешёл в мадридский клуб из «Тоттенхэм Хотспур». За это время он четырежды выигрывал кубок Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 32 матчах «Реала», забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач.
Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. Несмотря на высокую результативность, главный тренер мадридцев Сантьяго Солари в последнее время не включает Бэйла в стартовый состав. Так, ответный матч ½ финала Кубка Испании с «Барселоной» (0:3) форвард начал на скамейке запасных.
Ранее сообщалось об интересе к Бэйлу со стороны «Манчестер Юнайтед».