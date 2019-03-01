Сульшер, Гвардиола и Эмери претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в феврале

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В него вошли Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Унаи Эмери («Арсенал»).

В феврале «МЮ» под руководством Сульшера одержал три победы на выезде, обыграв «Лестер Сити» (1:0), «Фулхэм» (3:0) и «Кристал Пэлас» (3:1). Ещё одну встречу «красные дьяволы» провели дома с «Ливерпулем» (0:0).

«Сити» в прошлом месяце одержал четыре победы в четырёх матчах. Подопечные Гвардиолы на домашнем стадионе обыграли «Арсенал» (3:1), «Челси» (6:0) и «Вест Хэм Юнайтед» (1:0), а в гостях взяли верх над «Эвертоном» (2:0).