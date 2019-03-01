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19:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Серхио Агуэро встал в один ряд с Анри и Ширером

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал шестым игроком английской премьер-лиги, которому удалось оформить более одного хет-трика за календарный месяц, сообщает портал Squawka.

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Источник: Reuters

Список игроков, которые добивались этого достижения, выглядит следующим образом:

Лес Фердинанд — апрель 1993 г.

Иан Райт — март 1994 г.

Алан Ширер — январь 1995 г.

Тьерри Анри — апрель 2004 г.

Харри Кейн — май и декабрь 2017 гг.

Серхио Агуэро — февраль 2019 г.

В этом сезоне аргентинец провел за «Сити» 33 матча и забил 25 мячей. ​

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