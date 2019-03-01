Серхио Агуэро встал в один ряд с Анри и Ширером
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал шестым игроком английской
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал шестым игроком английской
Список игроков, которые добивались этого достижения, выглядит следующим образом:
Лес Фердинанд — апрель 1993 г.
Иан Райт — март 1994 г.
Алан Ширер — январь 1995 г.
Тьерри Анри — апрель 2004 г.
Харри Кейн — май и декабрь 2017 гг.
Серхио Агуэро — февраль 2019 г.
В этом сезоне аргентинец провел за «Сити» 33 матча и забил 25 мячей.