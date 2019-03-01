Роналду показал свою новую машину за 400 тысяч евро
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме фотографию своего нового Rolls Royce Cullinan.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме фотографию своего нового Rolls Royce Cullinan.
После поражения туринцев от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, португалец полетел в Милан, где приобрел Rolls Royce Cullinan за 400 тысяч евро. Автомобиль выполнен в
Это первый внедорожник в модельном ряду английского автопроизводителя.
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