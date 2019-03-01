Роналду показал свою новую машину за 400 тысяч евро

После поражения туринцев от «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, португалец полетел в Милан, где приобрел Rolls Royce Cullinan за 400 тысяч евро. Автомобиль выполнен в черно-белых цветах, по специальному заказу футболисту сделали номер 007, сообщает Goal.