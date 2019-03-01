В Испании сравнили Рамоса со Сталиным
Испанское издание AS в своем Твиттере сравнило фотографии футболистов, выступающих в ла лиге, со снимками представителей культуры и политики.
Испанское издание AS в своем Твиттере сравнило фотографии футболистов, выступающих в ла лиге, со снимками представителей культуры и политики.
Капитана и защитника «Реала» Серхио Рамоса сопоставили с бывшим руководителем СССР Иосифом Сталиным, отметив их внешнее сходство.
В текущем сезоне Рамос провел 38 матчей за «Реал», забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.