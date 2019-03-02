Что смотреть в субботу: новое испанское класико, Эмери против Покеттино, матчи Головина и Слуцкого
Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу, 2 марта.
Анонсируем самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу, 2 марта.
Главный матч не только субботы, но и всех выходных — третье за короткий период испанское класико. Первый акт этой драмы был сыгран на «Камп Ноу», откуда «Реал» увез стратегически выгодную в двухраундовом кубковом противостоянии ничью (1:1) и заслужил массу лестных отзывов. Все перевернулось в среду, когда мадридцы транжирили свои шансы, а «Барселона» за второй тайм уничтожила королевскую оборону, в шестой раз подряд выйдя в финал Кубка Испании.
Как переживет это фиаско Мадрид? Поправит ли прицел впервые в карьере вызванный в сборную Бразилии Винисиус Жуниор? Наконец, хватит ли Сантьяго Солари трех дней, чтобы придумать ходы, способные удивить Эрнесто Вальверде? Если нет, впору будет говорить о комплексах, ведь «Реал» два раза подряд проиграл злейшему врагу на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:3. И теперь
Вечные насмешки болельщиков «Арсенала» над принципиальным соперником «Тоттенхэмом» уходят в прошлое. Теперь уже «шпоры» имеют все основания посматривать на «канониров» сверху вниз третий сезон подряд. Хотя, перед очередным дерби северного Лондона у Маурисио Покеттино хватает поводов для беспокойства.
Даже с вернувшимся в строй Кейном «шпоры» проиграли два раза подряд, а их мысли частично заняты еще и Лигой чемпионов. В нынешнем состоянии существует риск растерять в Дортмунде преимущество в три мяча. Тем более, у «Боруссии» есть лишний день отдыха и выздоровевший Ройс в составе. Сейчас же Покеттино нужно придумать, как сдержать находящегося на пике формы Мхитаряна и воодушевленного возвращением в основной состав Езила. «Арсенал» здорово мотивирует дышащий в спину «МЮ», ведь любая осечка может стоить подопечным Эмери места в четверке. Соответственно возвращение в строй Косьельни и Лихтштайнера точно не будет лишним.
Победа над занимающим третье место «Лионом» позволяет утверждать: прежний «Монако» вернулся. Как и Леонарду Жардим, перезагрузившийся после вынужденного отпуска, и выдавший четырехматчевую беспроигрышную серию в лиге 1. Последует ли продолжение в гостях у «Анже»? Это зависит, в том числе, и от соперника, который в феврале победил в трех турах подряд, но в минувшие выходные уступил занимающему последнее место «Генгаму» (0:1). В первом круге монегаски с «Анже» не справились, пропустив единственный мяч в середине первого тайма, однако сейчас Головин и Ко — совсем другая команда.
Практически в это же время свой очередной матч в чемпионате Голландии проведет бывший наставник Александра в ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Перед прошлым туром он говорил, что претендующая на высокие места команда обязана выигрывать несколько раз подряд, и футболисты «Витесса» прониклись этими словами, разгромив на выезде «Эммен» (3:0). Теперь — после четырех игр без побед — они могут похвастаться двумя успехами кряду. А так как АЗ допустил осечку, отставание
Римское дерби ценно само по себе, а в субботу это еще и сражение за одну из путевок в Лигу чемпионов. Хотя, если быть совсем точным, в данный момент «Лацио» и «Рома» решают, кто из них продолжит борьбу с «Интером» и «Миланом» за четвертое место. У «волков» это получается лучше: они могут похвастаться четырьмя победами с учетом всех турниров и минимальным отставанием от команды Дженнаро Гаттузо. «Орлам» же после серии неудач в случае новой осечки придется забыть о больших задачах, и для достижения успеха Симоне Индзаги нужно придумать
В немецкой бундеслиге в главном матче тура сойдутся менхенгладбахская «Боруссия» и «Бавария». Еще в начале февраля их встреча представлялась спором за второе место, но после трех неудачных туров (ничья и два поражения) команда Дитера Хеккинга отстала от не уступавших на этом отрезке мюнхенцев на восемь очков. Сейчас младшая «Боруссия» может разве что помочь старшей в чемпионской гонке. Но способна ли она снова удивить «Баварию», или Нико Ковач с выздоровевшим Нойером в воротах поквитается с обидчиками за осеннее унижение в Мюнхене (0:3)?
Ну, а с точки зрения турнирной интриги в субботу вне конкуренции самый поздний матч дня — португальское класико «Порту» и «Бенфики». Сейчас действующий чемпион опережает «орлов» на одно очко, но фаворитом хозяев не назовешь. Лиссабонцы, расправившие крылья после смены тренера, выдали серию из восьми побед, и у них есть реальный шанс захватить лидерство. Главное — покончить с комплексом «Драгау», где «Бенфика» не может победить с декабря 2014-го. Может быть, гостям поможет не обремененная грузом прошлых неудач и выходящая сейчас на первые роли молодежь?