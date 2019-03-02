Что смотреть в субботу: новое испанское класико, Эмери против Покеттино, матчи Головина и Слуцкого

Источник: AFP 2019

2 марта, суббота

«Тоттенхэм» — «Арсенал». 15.30. Стадион «Уэмбли».

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». 18.00. Стадион «Олд Траффорд».

«Боруссия» М — «Бавария». 20.30. Стадион «Боруссия-Парк».

«Анже» — «Монако». 22.00. Стадион «Раймон Копа».

«Лацио» — «Рома». 22.30. Стадион «Олимпико».

«Витесс» — НАК. 22.45. Стадион «ГелреДом».

«Реал» — «Барселона». 22.45. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Порту» — «Бенфика». 23.30. Стадион «Драгау».

Три дня для Солари

Главный матч не только субботы, но и всех выходных — третье за короткий период испанское класико. Первый акт этой драмы был сыгран на «Камп Ноу», откуда «Реал» увез стратегически выгодную в двухраундовом кубковом противостоянии ничью (1:1) и заслужил массу лестных отзывов. Все перевернулось в среду, когда мадридцы транжирили свои шансы, а «Барселона» за второй тайм уничтожила королевскую оборону, в шестой раз подряд выйдя в финал Кубка Испании.

Как переживет это фиаско Мадрид? Поправит ли прицел впервые в карьере вызванный в сборную Бразилии Винисиус Жуниор? Наконец, хватит ли Сантьяго Солари трех дней, чтобы придумать ходы, способные удивить Эрнесто Вальверде? Если нет, впору будет говорить о комплексах, ведь «Реал» два раза подряд проиграл злейшему врагу на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 0:3. И теперь гранатово-синие сравнялись с ним по числу побед в класико — 95:95. Нарушится ли в субботу это равновесие?

«Арсенал» в погоне за «Тоттенхэмом»

Вечные насмешки болельщиков «Арсенала» над принципиальным соперником «Тоттенхэмом» уходят в прошлое. Теперь уже «шпоры» имеют все основания посматривать на «канониров» сверху вниз третий сезон подряд. Хотя, перед очередным дерби северного Лондона у Маурисио Покеттино хватает поводов для беспокойства. Во-первых, аргентинец проиграл первую дуэль Унаи Эмери в премьер-лиге (2:4). Во-вторых, и это более актуально, всего за несколько дней вроде бы незыблемое преимущество «Тоттенхэма» сократилось с десяти очков до четырех, а Фертонген и Уинкс могут пропустить субботнюю игру.

Даже с вернувшимся в строй Кейном «шпоры» проиграли два раза подряд, а их мысли частично заняты еще и Лигой чемпионов. В нынешнем состоянии существует риск растерять в Дортмунде преимущество в три мяча. Тем более, у «Боруссии» есть лишний день отдыха и выздоровевший Ройс в составе. Сейчас же Покеттино нужно придумать, как сдержать находящегося на пике формы Мхитаряна и воодушевленного возвращением в основной состав Езила. «Арсенал» здорово мотивирует дышащий в спину «МЮ», ведь любая осечка может стоить подопечным Эмери места в четверке. Соответственно возвращение в строй Косьельни и Лихтштайнера точно не будет лишним.

Победят ли команды Головина и Слуцкого?

Победа над занимающим третье место «Лионом» позволяет утверждать: прежний «Монако» вернулся. Как и Леонарду Жардим, перезагрузившийся после вынужденного отпуска, и выдавший четырехматчевую беспроигрышную серию в лиге 1. Последует ли продолжение в гостях у «Анже»? Это зависит, в том числе, и от соперника, который в феврале победил в трех турах подряд, но в минувшие выходные уступил занимающему последнее место «Генгаму» (0:1). В первом круге монегаски с «Анже» не справились, пропустив единственный мяч в середине первого тайма, однако сейчас Головин и Ко — совсем другая команда.

Практически в это же время свой очередной матч в чемпионате Голландии проведет бывший наставник Александра в ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Перед прошлым туром он говорил, что претендующая на высокие места команда обязана выигрывать несколько раз подряд, и футболисты «Витесса» прониклись этими словами, разгромив на выезде «Эммен» (3:0). Теперь — после четырех игр без побед — они могут похвастаться двумя успехами кряду. А так как АЗ допустил осечку, отставание желто-черных от четвертого места сократилось до четырех очков. Ждем, что оно, как минимум, останется неизменным, и у «Витесса» будет уже три последовательных победы. Трудно рассуждать о другом результате, когда в Арнем приезжает последняя команда чемпионата, не забивающая на протяжении 400 минут. Хотя недооценивать играющего в три центральных защитника соперника тоже не стоит: в декабре НАК неприятно удивил подопечных Слуцкого решающим голом в концовке (2:1).

Последний шанс «Лацио», угроза «Баварии» и португальское класико

Римское дерби ценно само по себе, а в субботу это еще и сражение за одну из путевок в Лигу чемпионов. Хотя, если быть совсем точным, в данный момент «Лацио» и «Рома» решают, кто из них продолжит борьбу с «Интером» и «Миланом» за четвертое место. У «волков» это получается лучше: они могут похвастаться четырьмя победами с учетом всех турниров и минимальным отставанием от команды Дженнаро Гаттузо. «Орлам» же после серии неудач в случае новой осечки придется забыть о больших задачах, и для достижения успеха Симоне Индзаги нужно придумать что-то особенное. Раньше он справлялся с Лучано Спаллетти, но пока не выиграл ни одного дерби у Эузебио Ди Франческо (=1−2), который как раз к дерби дождался выздоровления одного из ключевых защитников Маноласа.

В немецкой бундеслиге в главном матче тура сойдутся менхенгладбахская «Боруссия» и «Бавария». Еще в начале февраля их встреча представлялась спором за второе место, но после трех неудачных туров (ничья и два поражения) команда Дитера Хеккинга отстала от не уступавших на этом отрезке мюнхенцев на восемь очков. Сейчас младшая «Боруссия» может разве что помочь старшей в чемпионской гонке. Но способна ли она снова удивить «Баварию», или Нико Ковач с выздоровевшим Нойером в воротах поквитается с обидчиками за осеннее унижение в Мюнхене (0:3)?