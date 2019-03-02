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01:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» потерпел поражение в матче Серии А с «Кальяри»

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал миланский «Интер». Встреча прошла в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Источник: AP 2019

Автором первого мяча стал защитник «Кальяри» Лука Чеппители, отличившийся на 31-й минуте. В конце первой половины нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сравнял счёт. До перерыва хозяева снова вышли вперёд благодаря голу форварда Леонардо Паволетти.

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«Кальяри» прервал беспроигрышную серию «Интера» в чемпионате Италии, которая состояла из трёх матчей. Ранее миланская команда одержала две победы и один раз сыграла вничью. Для «островитян» эта победа стала второй в последних трёх встречах.

«Интер», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» (27) — 14-е.

Кальяри
2:1
Первый тайм: 2:1
Интер
Футбол, Италия, Тур 261.03.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Sardegna Arena
Главные тренеры
Роландо МаранЛучано Спаллетти
Голы
Лука Чеппителли(Лука Чигарини)31′
Лаутаро Мартинес(Раджа Наингголан)38′
Леонардо Паволетти(Дарио Срна)43′
Нереализованные пенальти
Николо Барелла90′
Составы команд
28Алессио Краньо
90+5′
1Самир Ханданович
3Лука Пеллегрини
6Стефан де Фрай
19Фабио Пизакане
33Данило Д`Амброзио
23Лука Чеппителли
37Милан Шкриньяр
29′
24Паоло Фараго
76′
14Раджа Наингголан
33Дарио Срна
10Лаутаро Мартинес
18Николо Барелла
16Маттео Политано
30Леонардо Паволетти
79′
44Иван Перишич
8Лука Чигарини
8′70′
18Квадво Асамоа
83′
6Филип Брадарич
87Антонио Кандрева
10Жоау Педру
20′81′
8Матиас Весино
65′68′
32Кирил Десподов
20Борха Валеро
21Артур Ионицэ
86′
77Марсело Брозович
71′87′
20Симоне Падоин
13Андреа Раноккиа
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)24
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
1Угловые5
12Фолы9
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЛука Банти(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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