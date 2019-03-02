«Интер» потерпел поражение в матче Серии А с «Кальяри»
В матче 26-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал миланский «Интер». Встреча прошла в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В матче 26-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал миланский «Интер». Встреча прошла в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал защитник «Кальяри» Лука Чеппители, отличившийся на 31-й минуте. В конце первой половины нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сравнял счёт. До перерыва хозяева снова вышли вперёд благодаря голу форварда Леонардо Паволетти.
«Интер», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» (27) — 14-е.
|Роландо Маран
|Лучано Спаллетти
|Лука Чеппителли(Лука Чигарини)
|31′
|Лаутаро Мартинес(Раджа Наингголан)
|38′
|Леонардо Паволетти(Дарио Срна)
|43′
|Николо Барелла
|90′
|28
|Алессио Краньо
90+5′
|1
|Самир Ханданович
|3
|Лука Пеллегрини
|6
|Стефан де Фрай
|19
|Фабио Пизакане
|33
|Данило Д`Амброзио
|23
|Лука Чеппителли
|37
|Милан Шкриньяр
29′
|24
|Паоло Фараго
76′
|14
|Раджа Наингголан
|33
|Дарио Срна
|10
|Лаутаро Мартинес
|18
|Николо Барелла
|16
|Маттео Политано
|30
|Леонардо Паволетти
79′
|44
|Иван Перишич
|8
|Лука Чигарини
8′70′
|18
|Квадво Асамоа
83′
|6
|Филип Брадарич
|87
|Антонио Кандрева
|10
|Жоау Педру
20′81′
|8
|Матиас Весино
65′68′
|32
|Кирил Десподов
|20
|Борха Валеро
|21
|Артур Ионицэ
86′
|77
|Марсело Брозович
71′87′
|20
|Симоне Падоин
|13
|Андреа Раноккиа
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|24
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Лука Банти(Италия)