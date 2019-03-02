«Интер» потерпел поражение в матче Серии А с «Кальяри»

Автором первого мяча стал защитник «Кальяри» Лука Чеппители, отличившийся на 31-й минуте. В конце первой половины нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сравнял счёт. До перерыва хозяева снова вышли вперёд благодаря голу форварда Леонардо Паволетти.

«Кальяри» прервал беспроигрышную серию «Интера» в чемпионате Италии, которая состояла из трёх матчей. Ранее миланская команда одержала две победы и один раз сыграла вничью. Для «островитян» эта победа стала второй в последних трёх встречах.