«Боруссия» проиграла «Аугсбургу» в матче чемпионата Германии по футболу

Игра в Аугсбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Дубль в составе победителей сделал Чи Дон Вон (24-я и 68-я минуты), у «Боруссии» отличился Пако Алькасер (81).

Дубль в составе победителей сделал Чи Дон Вон (24-я и 68-я минуты), у «Боруссии» отличился Пако Алькасер (81).

«Боруссия» потерпела второе поражение в текущем чемпионате и с 54 очками занимает первое место в таблице, у идущей следом «Баварии» в активе 51 балл и одна игра в запасе. «Аугсбург» (21 очко) идет 15-м.