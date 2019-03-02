Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.03
Райо Вальекано0
Жирона2
Футбол. Зарубежный
1.03
Аугсбург2
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
1.03
Кальяри2
Интер1
Футбол. Премьер-лига
1.03
Оренбург0
Анжи1
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал
Зенит
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
9Бессмертных взял серебро на ЧМ
11Российские легкоатлеты на ЧЕ в Глазго
01:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Боруссия» проиграла «Аугсбургу» в матче чемпионата Германии по футболу

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» проиграли на выезде «Аугсбургу» в 24-м туре чемпионата Германии.

Наверх
Источник: Reuters

Игра в Аугсбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Дубль в составе победителей сделал Чи Дон Вон (24-я и 68-я минуты), у «Боруссии» отличился Пако Алькасер (81).

«Боруссия» потерпела второе поражение в текущем чемпионате и с 54 очками занимает первое место в таблице, у идущей следом «Баварии» в активе 51 балл и одна игра в запасе. «Аугсбург» (21 очко) идет 15-м.

Аугсбург
2:1
Первый тайм: 1:0
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 241.03.2019, 22:30 (МСК UTC+3)WWK Arena (SGL-Arena)
Главные тренеры
Мануэль БаумЛюсьен Фавр
Голы
Чи Дон Вон24′
Пако Алькасер(Марио Гетце)81′
Чи Дон Вон67′
Составы команд
40Грегор Кобель
1Роман Бюрки
31Филипп Макс
2Дан-Аксель Загаду
38Кевин Дансо
4Абду Диалло
8Рани Хедира
5Ашраф Хакими
90+3′
11Михаэль Грегорич
16Мануэль Аканджи
17Жонатан Шмид
7Джейдон Санчо
19Ку Джа Чхоль
10Марио Гетце
28Андре Хан
84′
28Аксель Витсель
3Костантинос Стафилидис
17′
6Томас Дилэйни
66′
34Георг Тайгль
13Рафаэл Геррейру
84′
10Даниэль Байер
89′
11Марко Ройс
66′
4Феликс Гетце
9Пако Алькасер
22Чи Дон Вон
83′
34Якоб Брун Ларсен
76′
21Серхио Кордова
20Максимиллиан Филипп
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)17
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
15Фолы11
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Штилер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аугсбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Роскошная бразильянка рассказала всю правду о скандале на Олимпиаде в Рио
Как Хабиб учит Россию жить по своим законам
«Авангард» повел со счетом 3-0 в серии с «Ак Барсом»
«Салават Юлаев» разгромил «Металлург» и вышел вперед в серии
Российский хоккеист признан первой звездой февраля в НХЛ
Что смотреть в субботу: новое класико, матчи Головина и Слуцкого
Чемпион ОИ поддержал не попавшую в основу на ЧМ Туктамышеву
ЦСКА уверенно обыграл «Олимпиакос» в матче Евролиги
Российским конькобежкам вручили перстни за рекорд мира (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь