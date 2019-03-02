«Боруссия» проиграла «Аугсбургу» в матче чемпионата Германии по футболу
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» проиграли на выезде «Аугсбургу» в 24-м туре чемпионата Германии.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» проиграли на выезде «Аугсбургу» в 24-м туре чемпионата Германии.
Игра в Аугсбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Боруссия» потерпела второе поражение в текущем чемпионате и с 54 очками занимает первое место в таблице, у идущей следом «Баварии» в активе 51 балл и одна игра в запасе. «Аугсбург» (21 очко) идет 15-м.
|Мануэль Баум
|Люсьен Фавр
|Чи Дон Вон
|24′
|Пако Алькасер(Марио Гетце)
|81′
|Чи Дон Вон
|67′
|40
|Грегор Кобель
|1
|Роман Бюрки
|31
|Филипп Макс
|2
|Дан-Аксель Загаду
|38
|Кевин Дансо
|4
|Абду Диалло
|8
|Рани Хедира
|5
|Ашраф Хакими
90+3′
|11
|Михаэль Грегорич
|16
|Мануэль Аканджи
|17
|Жонатан Шмид
|7
|Джейдон Санчо
|19
|Ку Джа Чхоль
|10
|Марио Гетце
|28
|Андре Хан
84′
|28
|Аксель Витсель
|3
|Костантинос Стафилидис
17′
|6
|Томас Дилэйни
66′
|34
|Георг Тайгль
|13
|Рафаэл Геррейру
84′
|10
|Даниэль Байер
89′
|11
|Марко Ройс
66′
|4
|Феликс Гетце
|9
|Пако Алькасер
|22
|Чи Дон Вон
83′
|34
|Якоб Брун Ларсен
76′
|21
|Серхио Кордова
|20
|Максимиллиан Филипп
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Тобиас Штилер(Германия)