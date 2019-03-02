Сарри: Ситуация с Кепой закрыта, он остаётся первым голкипером «Челси»

Источник: AFP 2019

«Ситуация с Кепой Аррисабалагой закрыта. Он остаётся нашим первым голкипером. Мы очень рады за Вилли Кабальеро, поскольку теперь знаем, что он способен сыграть в очень тяжёлом матче.

Я хочу посмотреть последние две тренировки, но это касается каждого игрока, потому что в воскресенье мы сыграли 130 минут и 95 минут отыграли в среду. Нужно оценить восстановление, — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

Напомним, в концовке второго дополнительного тайма финального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» главный тренер лондонцев решил заменить Кепу на Кабальеро, однако испанец отказался покидать поле. Встреча завершилась в серии пенальти победой «горожан» со счётом 4:3.