Кавани не сыграет с «Каном» и может пропустить игру с «МЮ»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель объявил, что нападающий Эдинсон Кавани пропустит матч 27-го тура чемпионата Франции против «Кана».
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель объявил, что нападающий Эдинсон Кавани пропустит матч 27-го тура чемпионата Франции против «Кана».
Также специалист пессимистично настроен на участие игрока в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
— Кавани вернулся к тренировкам с командой, но он не поедет на матч с «Каном», — цитирует