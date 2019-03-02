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10:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кавани не сыграет с «Каном» и может пропустить игру с «МЮ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель объявил, что нападающий Эдинсон Кавани пропустит матч 27-го тура чемпионата Франции против «Кана».

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Источник: AFP 2019

Также специалист пессимистично настроен на участие игрока в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

— Кавани вернулся к тренировкам с командой, но он не поедет на матч с «Каном», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля. — Мы не хотим рисковать им.

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