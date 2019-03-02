Ибрагимович будет капитаном «Лос-Анджелес Гэлакси» в новом сезоне

Ибрагимович перешел в клуб на правах свободного агента в марте 2018 года. В конце декабря ESPN сообщил, что шведский игрок стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Главной футбольной лиги (MLS), подписав новый контракт, по которому его зарплата составит $7 млн в год.

В течение карьеры Ибрагимович выступал за голландский «Аякс», в составе которого стал двукратным чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка и Суперкубка страны. Швед был игроком итальянских «Ювентуса», «Интера», где три раза выигрывал чемпионат страны и два раза Суперкубок, а также «Милана», по разу став с командой чемпионом и обладателем Суперкубка Италии. В составе испанской «Барселоны» Ибрагимович один раз выиграл чемпионат Испании, два раза — Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА, один раз победив на клубном чемпионате мира. С французским ПСЖ Ибрагимович четыре раза становился чемпионом Франции, два раза обладателем Кубка Франции, а в составе «Манчестер Юнайтед» швед выиграл Лигу Европы, стал обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии.