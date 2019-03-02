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10:52 (мск), источник: ТАСС

Ибрагимович будет капитаном «Лос-Анджелес Гэлакси» в новом сезоне

ТАСС, 2 марта. Шведский футболист американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович будет капитаном команды в следующем сезоне. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу команды.

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Источник: AP 2019

Отмечается, что 37-летний форвард с капитанской повязкой выведет партнеров на поле в первой игре нового сезона, который стартует в субботу. «Лос-Анджелес» в ночь на воскресенье дома примет «Чикаго».

Ибрагимович перешел в клуб на правах свободного агента в марте 2018 года. В конце декабря ESPN сообщил, что шведский игрок стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Главной футбольной лиги (MLS), подписав новый контракт, по которому его зарплата составит $7 млн в год.

В течение карьеры Ибрагимович выступал за голландский «Аякс», в составе которого стал двукратным чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка и Суперкубка страны. Швед был игроком итальянских «Ювентуса», «Интера», где три раза выигрывал чемпионат страны и два раза Суперкубок, а также «Милана», по разу став с командой чемпионом и обладателем Суперкубка Италии. В составе испанской «Барселоны» Ибрагимович один раз выиграл чемпионат Испании, два раза — Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА, один раз победив на клубном чемпионате мира. С французским ПСЖ Ибрагимович четыре раза становился чемпионом Франции, два раза обладателем Кубка Франции, а в составе «Манчестер Юнайтед» швед выиграл Лигу Европы, стал обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии.

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