БАТЭ и брестское «Динамо» второй раз подряд разыграют Суперкубок Беларуси

Эти соперники второй раз подряд будут оспаривать первый в сезоне трофей: год назад на том же искусственном газоне стадиона ФК «Минск» успеха добились брестчане, победив борисовчан со счетом 2:1. Для команды с берегов Буга это был первый Суперкубок, в то время как футболисты БАТЭ являются рекордсменами, выиграв его 7 раз (2010, 2011, 2013−2017). Один раз обладателями Суперкубка стали футболисты «Гомеля», одолевшие в 2012 году борисовскую дружину.