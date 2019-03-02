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12:23 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ и брестское «Динамо» второй раз подряд разыграют Суперкубок Беларуси

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси официально откроется футбольный сезон. В матче на Суперкубок сыграют чемпион страны борисовский БАТЭ и обладатель кубка брестское «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Эти соперники второй раз подряд будут оспаривать первый в сезоне трофей: год назад на том же искусственном газоне стадиона ФК «Минск» успеха добились брестчане, победив борисовчан со счетом 2:1. Для команды с берегов Буга это был первый Суперкубок, в то время как футболисты БАТЭ являются рекордсменами, выиграв его 7 раз (2010, 2011, 2013−2017). Один раз обладателями Суперкубка стали футболисты «Гомеля», одолевшие в 2012 году борисовскую дружину.

Сегодняшний поединок будет судить бригада арбитров во главе с Андреем Василевичем из Мозыря, инспектором назначен известный белорусский рефери Вадим Жук.

Встреча начнется в 15.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

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