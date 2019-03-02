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12:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский агент станет акционером «Лейрии»

У португальской «Лейрии» появится новый акционер.

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Им станет известный российский агент Павел Андреев, сообщают «Известия». Президентом и владельцем клуба является другой российский бизнесмен Александр Толстиков.

— Павел Олегович вместе со мной станет основным акционером «Лейрии», — сказал Толстиков. — Уверен, что это даст толчок к развитию клуба. Прямо сейчас задачей команды является выход в сегунду. Также для нас крайне важно развитие молодых российских футболистов, которые перейдут в наш клуб. В Португалии они смогут постоянно играть против самых перспективных спортсменов со всех континентов и прогрессировать. Уже следующим летом в структуре «Лейрии» будет задействовано восемь российских игроков: пятеро в основной команде и еще трое во второй. Хотим, чтобы на ближайшем чемпионате мира в Катаре в составе сборной России было как минимум три футболиста, которые пройдут через наш клуб.

«Лейрия» выступает в третьей португальской лиге. После 23 туров клуб идет на первом месте (51 очко).

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