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16:57 (мск), источник: ТАСС

СМИ: FA расследует дело о незаконных выплатах «Челси» отцу футболиста Кристенсена

ТАСС, 2 марта. Футбольная ассоциация Англии (FA) открыла расследование в отношении лондонского «Челси» после появления информации о незаконных платежах клуба Стену Кристенсену, отцу 22-летнего защитника команды Андреаса Кристенсена. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британское издание Daily Mail.

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В день перехода Андреаса Кристенсена в систему лондонской команды из датского клуба «Брондбю» «Челси» нанял Стена Кристенсена на должность скаута команды. В соглашении с клубом говорится, что отцу защитника «Челси» выплачивали €13 тыс. в месяц в течение четырех лет, окончательная сумма за этот период составила более €750 тыс. Однако, по информации источника, Стен Кристенсен продолжил работать тренером вратарей в «Брондбю», тем самым не выполняя функций скаута в «Челси».

Отмечается, что в Англии запрещены выплаты членам семей молодых футболистов. «Челси» может грозить наказание в виде запрета на подписание молодых игроков.

Андреас Кристенсен перешел в систему «Челси» 2012 году, за основную команду лондонцев он провел 59 матчей в разных турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. Также датчанин на правах аренды выступал за «Боруссию» из Менхенгладбаха, проведя за немецкую команду 82 матча и забив 7 мячей.

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