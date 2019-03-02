СМИ: FA расследует дело о незаконных выплатах «Челси» отцу футболиста Кристенсена

В день перехода Андреаса Кристенсена в систему лондонской команды из датского клуба «Брондбю» «Челси» нанял Стена Кристенсена на должность скаута команды. В соглашении с клубом говорится, что отцу защитника «Челси» выплачивали €13 тыс. в месяц в течение четырех лет, окончательная сумма за этот период составила более €750 тыс. Однако, по информации источника, Стен Кристенсен продолжил работать тренером вратарей в «Брондбю», тем самым не выполняя функций скаута в «Челси».