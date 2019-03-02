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17:52 (мск), источник: Прессбол

Брестское «Динамо» вновь не позволило БАТЭ взять Суперкубок. Что это значит?

Похоже, что ничего.

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Первое: брестчане обыграли БАТЭ в третьем титульном матче подряд. Можно сколько угодно заявлять, что поединок за Суперкубок — это несерьезно. Что важнее планомерная подготовка к сезону. В конце концов, путевка в Лигу чемпионов разыгрывается не здесь и не сейчас. И тем не менее — системно отдавать титулы неприятно, и относиться к этому спокойно тяжело. БАТЭ точно не собирался третий раз за год уступать Бресту — Брест вынудил чемпиона это сделать.

Второе: брестское «Динамо» эффективно сыграло с позиции силы. В прошлых встречах с БАТЭ брестчане удачно контратаковали. В этот раз — сами забрали мяч под контроль и сыграли первым номером. В первую очередь впечатлил высокий прессинг команды Лички. При потере мяча группа атаки брестчан немедленно шла в отбор, провоцируя ошибки «желто-синих», — причем ошибки случались не раз и не два. Прессинг работал, пока брестчане не подустали и не ослабили вожжи. Тем более со второй половины первого тайма у соперников появились более важные дела на поле — они начали агрессивно выяснять отношения друг с другом. И редкий игрок «старта» покинул поле без желтой карточки.

Больше прессинга заинтересовала сложно-подчиненная игра брестчан у чужих ворот. Казалось бы, чего мудрить при Лаптеве в составе: грузи мяч в штрафную — и что-нибудь залетит. Однако номинальные гости действовали через большое количество передач, вовлекая в этот процесс и самого Лаптева. Причем даже в тех моментах, когда был велик соблазн пробить по воротам! Собственно, первый гол и пришел в комбинационной атаке. А Лаптев — просто красавец. Целится в «старт» сборной, которой скоро открывать квалификацию на EURO.

Третье: Алексей Бага выпустил в «старте» много игроков, которым нужно доказывать право на место в составе. С одной стороны, как сказал сам тренер, это возможность поберечь лидеров, у которых не все в порядке со здоровьем. С другой, если Филипенко может без придыхания рассуждать о важности Суперкубка, то Мукам, Дубаич, Березкин, Чичкан… ну что, доказывайте ребята, вот ваш шанс. И все, кому надо было доказывать, действительно старались. Но должного эффекта это не принесло. Хотя единственный гол БАТЭ родился как раз после подачи Мукама и активности Дубаича в штрафной. Хотя еще вопрос, кто заработал этот пенальти — Дубаич или Веретило, неаккуратно сбросивший мяч грудью на вратаря… Вообще, если бы не уверенная победа Бреста, возможно, весь этот текст был бы построен вокруг пенальти. А так…

Четвертое: что все произошедшее значит? Похоже, что ничего. Брестское «Динамо» выглядело блестяще и многообещающе. Ровно как и год назад в Суперкубке и Кубке против БАТЭ. А в чемпионате в итоге финишировало лишь шестым. В кубковом формате брестчане — красавцы. Пройти без сбоев длинную дистанцию у них пока не получалось. Единственное, в прошлом сезоне у «Динамо» были огромные проблемы в центре обороны. Сейчас эта линия полностью обновилась, а Дуарте еще и проявил себя толковым организатором атак. С первым пасом у него точно все в порядке. Однако действительную боеготовность нынешнего «Динамо» покажет только время — ждем старта сезона…

БАТЭ — ДИНАМО Бр — 1:3

МИНСК. Стадион ФК «Минск». Начало — 15.00.

БАТЭ: Чичкан — Риос, Волков, Филипенко, Филипович — Драгун, Березкин (Д. Бага, 73), Яблонский — Мукам, Стасевич (к) — Дубаич (Бессмертный, 73).

Запасные: Свирский, А. Глеб, Скавыш, Виллюмссон, Симович.

ДИНАМО: Павлюченко — Веретило, Дуарте, Кики, Витус — Нойок, Кисляк (Быков, 86) — Фамейе (Савицкий, 73), Милевский, Нехайчик (к) — Лаптев (Хобленко, 81).

Запасные: Гутор, Денисенко, Павловец, Юзепчук, Седько, Никифоренко, Лотыш, Джибоду.

ГОЛЫ: 0:1 — Лаптев (40). 1:1 — Мукам (49, с пенальти). 1:2 — Филипович (74, в свои ворота). 1:3 — Савицкий (79).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Нойок (20). Филипенко (27). Милевский (27). Фамейе (35). Филипович (42). Дуарте (47+). Мукам (53). Кики (55).

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