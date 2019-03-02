«Тоттенхэм» и «Арсенал» сыграли вничью в 29-м туре чемпионата Англии
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Лондонские клубы «Тоттенхэм» и «Арсенал» разошлись миром в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Лондонские клубы «Тоттенхэм» и «Арсенал» разошлись миром в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Игра, прошедшая в субботу на стадионе «Уэмбли», закончилась со счетом 1:1. На гол футболиста «Арсенала» Аарона Рэмзи на 16-й минуте хозяева ответили на 74-й точным ударом Харри Кейна с пенальти.
На 90-й минуте игрок «Арсенала»
«Тоттенхэм» с 61 очком занимает третье место в чемпионате Англии. «Арсенал» с 57 баллами находится строчкой ниже.
|Маурисио Покеттино
|Унаи Эмери
|Харри Кейн
|74′
|Аарон Рэмси(Александр Ляказетт)
|16′
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|90′
|1
|Юго Ллорис
|19
|Бернд Лено
|2
|Киран Триппьер
|5
|Сократис Папастатопулос
|3
|Дэнни Роуз
69′
|6
|Лоран Косьельни
|4
|Тоби Алдервейрелд
|18
|Начо Монреаль
|5
|Ян Фертонген
|20
|Шкодран Мустафи
|6
|Давинсон Санчес
|7
|Генрих Мхитарян
58′
|17
|Мусса Сиссоко
|34
|Гранит Джака
74′
|23
|Кристиан Эриксен
|17
|Алекс Ивоби
|10
|Харри Кейн
|8
|Аарон Рэмси
72′
|12
|Виктор Ваньяма
59′
|10
|Месут Езил
|11
|Эрик Ламела
63′
|29
|Маттео Гендузи
45′
|7
|Сон Хын Мин
79′
|11
|Лукас Торрейра
90+5′
|18
|Фернандо Льоренте
84′
|9
|Александр Ляказетт
56′
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)