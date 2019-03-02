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17:55 (мск), источник: Р-Спорт

«Тоттенхэм» и «Арсенал» сыграли вничью в 29-м туре чемпионата Англии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Лондонские клубы «Тоттенхэм» и «Арсенал» разошлись миром в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: Р-Спорт

Игра, прошедшая в субботу на стадионе «Уэмбли», закончилась со счетом 1:1. На гол футболиста «Арсенала» Аарона Рэмзи на 16-й минуте хозяева ответили на 74-й точным ударом Харри Кейна с пенальти.

На 90-й минуте игрок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал 11-метровый, а на пятой добавленной ко времени второго тайма минуте его партнер по команде Лукас Торрейра получил прямую красную карточку.

«Тоттенхэм» с 61 очком занимает третье место в чемпионате Англии. «Арсенал» с 57 баллами находится строчкой ниже.

Тоттенхэм Хотспур
1:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 292.03.2019, 15:30 (МСК UTC+3)Wembley
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноУнаи Эмери
Голы
Харри Кейн74′
Аарон Рэмси(Александр Ляказетт)16′
Нереализованные пенальти
Пьер-Эмерик Обамеянг90′
Составы команд
1Юго Ллорис
19Бернд Лено
2Киран Триппьер
5Сократис Папастатопулос
3Дэнни Роуз
69′
6Лоран Косьельни
4Тоби Алдервейрелд
18Начо Монреаль
5Ян Фертонген
20Шкодран Мустафи
6Давинсон Санчес
7Генрих Мхитарян
58′
17Мусса Сиссоко
34Гранит Джака
74′
23Кристиан Эриксен
17Алекс Ивоби
10Харри Кейн
8Аарон Рэмси
72′
12Виктор Ваньяма
59′
10Месут Езил
11Эрик Ламела
63′
29Маттео Гендузи
45′
7Сон Хын Мин
79′
11Лукас Торрейра
90+5′
18Фернандо Льоренте
84′
9Александр Ляказетт
56′
14Пьер-Эмерик Обамеянг
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
10Удары (всего)9
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
15Фолы14
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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