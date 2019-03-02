«Тоттенхэм» и «Арсенал» сыграли вничью в 29-м туре чемпионата Англии

Источник: Р-Спорт

Игра, прошедшая в субботу на стадионе «Уэмбли», закончилась со счетом 1:1. На гол футболиста «Арсенала» Аарона Рэмзи на 16-й минуте хозяева ответили на 74-й точным ударом Харри Кейна с пенальти.

На 90-й минуте игрок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал 11-метровый, а на пятой добавленной ко времени второго тайма минуте его партнер по команде Лукас Торрейра получил прямую красную карточку.