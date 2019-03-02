Футболист забил самый быстрый гол чемпионата Испании
Испанский форвард «Эспаньола» Борха Иглесиас помог своей команде одержать победу в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Испанский форвард «Эспаньола» Борха Иглесиас помог своей команде одержать победу в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
25-летний нападающий открыл счет уже на 18-й секунде матча. «Вальядолид» отыгрался на 17-й минуте усилиями Рубена Алькараса. «Эспаньол» решил исход матча уже во втором тайме. Сперва на 55-й минуте отличился Марио Эрмосо. А точку во встрече поставил китайский новичок «Эспаньола» У Лэй.
Гол, забитый Иглесиасом, стал самым быстрым в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. До него быстрее всего отличился форвард «Валенсии» Альваро Медран — он забил гол на 29-й секунде.
Победа позволила «Эспаньолу» подняться на 11-е место в турнирной таблице.
|Руби
|Гонсалес Сориано Серхио
|Борха Иглесиас(Оскар Мелендо)
|1′
|Рубен Алькарас
|17′
|Марио Эрмосо
|55′
|У Лэй(Серхи Дардер)
|65′
|Серхи Гвардьола
|45+2′
|13
|Родригес Диего Лопес
|1
|Хорди Масип
|8
|Роберто Росалес
|4
|Франсиско Кико Оливас
|12
|Дидак Вила
|18
|Антоньито
|22
|Марио Эрмосо
|22
|Начо Мартинес
68′
|10
|Серхи Дардер
52′
|14
|Рубен Алькарас
90+1′
|14
|Оскар Мелендо
|23
|Ануар
|21
|Марк Рока
|10
|Оскар Плано
|7
|Борха Иглесиас
90+1′
|12
|Серхи Гвардьола
|15
|Сильва Давид Лопес
20′
|2
|Хоакин Фернандес
68′
|27
|Льюис Лопес
|24
|Серхио Гонтан Кеко
|17
|Эрнан Перес
59′
|8
|Фернандес Фернандес Борха
49′
|23
|Эстебан Гранеро
|17
|Хави Мойяно
|24
|У Лэй
84′
|9
|Энес Унал
68′
|20
|Хави Пуадо
|42
|Стивен Пласа
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Адриан Кордеро Вега(Испания)