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18:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист забил самый быстрый гол чемпионата Испании

Испанский форвард «Эспаньола» Борха Иглесиас помог своей команде одержать победу в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

25-летний нападающий открыл счет уже на 18-й секунде матча. «Вальядолид» отыгрался на 17-й минуте усилиями Рубена Алькараса. «Эспаньол» решил исход матча уже во втором тайме. Сперва на 55-й минуте отличился Марио Эрмосо. А точку во встрече поставил китайский новичок «Эспаньола» У Лэй.

Гол, забитый Иглесиасом, стал самым быстрым в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. До него быстрее всего отличился форвард «Валенсии» Альваро Медран — он забил гол на 29-й секунде.

Победа позволила «Эспаньолу» подняться на 11-е место в турнирной таблице.

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Эспаньол
3:1
Первый тайм: 1:1
Вальядолид
Футбол, Испания, Тур 262.03.2019, 15:00 (МСК UTC+3)RCDE Stadium (Power8)
Главные тренеры
РубиГонсалес Сориано Серхио
Голы
Борха Иглесиас(Оскар Мелендо)1′
Рубен Алькарас17′
Марио Эрмосо55′
У Лэй(Серхи Дардер)65′
Нереализованные пенальти
Серхи Гвардьола45+2′
Составы команд
13Родригес Диего Лопес
1Хорди Масип
8Роберто Росалес
4Франсиско Кико Оливас
12Дидак Вила
18Антоньито
22Марио Эрмосо
22Начо Мартинес
68′
10Серхи Дардер
52′
14Рубен Алькарас
90+1′
14Оскар Мелендо
23Ануар
21Марк Рока
10Оскар Плано
7Борха Иглесиас
90+1′
12Серхи Гвардьола
15Сильва Давид Лопес
20′
2Хоакин Фернандес
68′
27Льюис Лопес
24Серхио Гонтан Кеко
17Эрнан Перес
59′
8Фернандес Фернандес Борха
49′
23Эстебан Гранеро
17Хави Мойяно
24У Лэй
84′
9Энес Унал
68′
20Хави Пуадо
42Стивен Пласа
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)14
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
17Фолы8
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАдриан Кордеро Вега(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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