Футболист забил самый быстрый гол чемпионата Испании

25-летний нападающий открыл счет уже на 18-й секунде матча. «Вальядолид» отыгрался на 17-й минуте усилиями Рубена Алькараса. «Эспаньол» решил исход матча уже во втором тайме. Сперва на 55-й минуте отличился Марио Эрмосо. А точку во встрече поставил китайский новичок «Эспаньола» У Лэй.