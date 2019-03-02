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20:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Байер» победил «Фрайбург» в матче чемпионате Германии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» одержал победу над «Фрайбургом» в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в Леверкузене, завершилась со счетом 2:0, голы забили Чарлес Арангис (4-я минута) и Леон Бейли (73).

Результаты других матчей дня в бундеслиге:

«Айнтрахт» (Франкфурт) — «Хоффенхайм» — 3:2,

«Герта» — «Майнц» — 2:1,

«Нюрнберг» — «РБ Лейпциг» — 0:1,

«Шальке» — «Фортуна» — 0:4.

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