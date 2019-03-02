«Байер» победил «Фрайбург» в матче чемпионате Германии
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» одержал победу над «Фрайбургом» в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» одержал победу над «Фрайбургом» в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Леверкузене, завершилась со счетом 2:0, голы забили Чарлес Арангис (4-я минута) и Леон Бейли (73).
Результаты других матчей дня в бундеслиге:
«Айнтрахт» (Франкфурт) — «Хоффенхайм» — 3:2,
«Герта» — «Майнц» — 2:1,
«Нюрнберг» — «РБ Лейпциг» — 0:1,
«Шальке» — «Фортуна» — 0:4.