Марез принес «Манчестер Сити» победу над «Борнмутом» в чемпионате Англии
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Манчестер Сити» взял верх над «Борнмутом» в выездном матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Манчестер Сити» взял верх над «Борнмутом» в выездном матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Борнмуте, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, единственный гол на 55-й минуте забил Рияд Марез.
«Сити» набрал 71 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице
|Эдди Хоуи
|Хосеп Гвардьола
|Рияд Махрез(Давид Сильва)
|55′
|1
|Артур Боруц
|31
|Эдерсон
|5
|Натан Аке
|2
|Кайл Уокер
84′
|11
|Чарли Дэниэлс
|30
|Николас Отаменди
65′
|15
|Адам Смит
|8
|Илкай Гюндоган
|33
|Крис Мефам
|21
|Давид Сильва
|6
|Эндрю Сермен
|35
|Александр Зинченко
|17
|Джошуа Кинг
84′
|7
|Рахим Стерлинг
|24
|Райан Фрэйзер
|20
|Бернарду Силва
|23
|Натаниел Клайн
83′
|5
|Джон Стоунс
48′
|21
|Диего Рико
|4
|Венсан Компани
|25
|Джек Симпсон
83′
|17
|Кевин Де Брейне
45′
|10
|Джордон Айб
|26
|Рияд Махрез
|20
|Дэвид Брукс
75′
|10
|Серхио Агуэро
90′
|9
|Лис Муссе
|33
|Габриэл Жезус
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|0
|Удары (всего)
|23
|0
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|14
|7
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кевин Френд(Англия)