Марез принес «Манчестер Сити» победу над «Борнмутом» в чемпионате Англии

Встреча, состоявшаяся в Борнмуте, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, единственный гол на 55-й минуте забил Рияд Марез.

«Сити» набрал 71 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице премьер-лиги. Идущий вторым «Ливерпуль» (69 очков) в воскресенье сыграет на выезде с «Эвертоном».