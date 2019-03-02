Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Анже0
Монако0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед2
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М1
Бавария4
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уэска1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан1
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан1
ПСЖ2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин1
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал1
Алавес2
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут0
Манчестер Сити1
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув1
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли1
Кристал Пэлас3
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед3
Саутгемптон2
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон Уондерерс2
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-040
Фортуна Д4
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер2
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф3
Хоффенхайм2
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта2
Майнц1
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг0
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи3
Парма3
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив2
Крылья Советов2
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур1
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол3
Вальядолид1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т2
ЦСКА0
Футбол. Первый дивизион
3.03
СКА-Хабаровск
Чертаново
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал0
Зенит1
Все события
Фоторепортажи
18Жест Дзюбы, Пелагея и победа ЦСКА над «Витязем»
14Анна Курникова: где она сейчас?
21:53 (мск), источник: Р-Спорт

Марез принес «Манчестер Сити» победу над «Борнмутом» в чемпионате Англии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Манчестер Сити» взял верх над «Борнмутом» в выездном матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в Борнмуте, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, единственный гол на 55-й минуте забил Рияд Марез.

«Сити» набрал 71 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице премьер-лиги. Идущий вторым «Ливерпуль» (69 очков) в воскресенье сыграет на выезде с «Эвертоном».

Борнмут
0:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 292.03.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Vitality Stadium (Dean Court)
Главные тренеры
Эдди ХоуиХосеп Гвардьола
Голы
Рияд Махрез(Давид Сильва)55′
Составы команд
1Артур Боруц
31Эдерсон
5Натан Аке
2Кайл Уокер
84′
11Чарли Дэниэлс
30Николас Отаменди
65′
15Адам Смит
8Илкай Гюндоган
33Крис Мефам
21Давид Сильва
6Эндрю Сермен
35Александр Зинченко
17Джошуа Кинг
84′
7Рахим Стерлинг
24Райан Фрэйзер
20Бернарду Силва
23Натаниел Клайн
83′
5Джон Стоунс
48′
21Диего Рико
4Венсан Компани
25Джек Симпсон
83′
17Кевин Де Брейне
45′
10Джордон Айб
26Рияд Махрез
20Дэвид Брукс
75′
10Серхио Агуэро
90′
9Лис Муссе
33Габриэл Жезус
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
0Удары (всего)23
0Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
0Угловые14
7Фолы7
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКевин Френд(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Борнмут
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Роскошная бразильянка рассказала всю правду о скандале на Олимпиаде в Рио
Как Хабиб учит Россию жить по своим законам
СКА и «Спартак» устроили побоище, форварду пробили легкое
«Сел за руль пьяным»: Емельяненко покаялся в суде
Жара в Черкизове: Божович отобрал очки у «Локомотива»
ЦСКА: 7 очков до «Зенита». Надежды на титул подорваны
В лыжном марафоне Россия лидерам не ровня
«Рубин» обыграл «Ахмат» в ЧР, забив в добавленное время
Азмун продолжает забивать. Его гол стал победным для «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь