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20:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» переиграл «Саутгемптон» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Андреас Перейра (53-я минута) и Ромелу Лукаку (59 и 88). У проигравших отличились Ян Валери (26) и Джеймс Уорд-Прауз (75). На четвертой компенсированной минуте игры полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не реализовал пенальти.

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«МЮ», в активе которого 58 очков, обошел лондонский «Арсенал» (57) и теперь занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.

Результаты других матчей дня:

«Бернли» — «Кристал Пэлас» — 1:3,

«Брайтон» — «Хаддерсфилд» — 1:0,

«Вулверхэмптон» — «Кардифф» — 2:0.

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