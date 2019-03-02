«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» переиграл «Саутгемптон» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» переиграл «Саутгемптон» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Андреас Перейра (53-я минута) и Ромелу Лукаку (59 и 88). У проигравших отличились Ян Валери (26) и Джеймс
«МЮ», в активе которого 58 очков, обошел лондонский «Арсенал» (57) и теперь занимает четвертое место в турнирной таблице
Результаты других матчей дня:
«Бернли» — «Кристал Пэлас» — 1:3,
«Брайтон» — «Хаддерсфилд» — 1:0,
«Вулверхэмптон» — «Кардифф» — 2:0.