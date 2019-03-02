«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Андреас Перейра (53-я минута) и Ромелу Лукаку (59 и 88). У проигравших отличились Ян Валери (26) и Джеймс Уорд-Прауз (75). На четвертой компенсированной минуте игры полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не реализовал пенальти.