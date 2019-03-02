«Вильярреал» проиграл «Алавесу» в 26-м туре чемпионата Испании
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты «Вильярреала» уступили «Алавесу» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты «Вильярреала» уступили «Алавесу» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Вильярреале, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе «Алавеса» мячи забили Гильермо Марипан (54) и Такаси Инуи (77). Автором гола у хозяев стал Санти Касорла (61, с пенальти).
«Алавес» набрал 40 очков и поднялся на четвертое место в чемпионате. «Вильярреал» с 23 баллами находится в зоне вылета из Примеры, имея в активе 23 очка и располагаясь на 18-й позиции.
«Вильярреал» является соперником
|Хавьер Кальеха
|Абелардо
|Санти Касорла
|61′
|Гильермо Марипан(Хони)
|54′
|Такаси Инуи(Хони)
|77′
|1
|Андрес Серхио Асенхо
|1
|Фернандо Флорес Пачеко
|2
|Перес Марио Гаспар
|2
|Мартин Карлос Вигарай
|3
|Соберон Альваро Гонсалес
71′
|3
|Рубен Дуарте
|6
|Виктор Руис
89′
|5
|Виктор Сиснерос Лагуардия
65′
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
|6
|Гильермо Марипан
|19
|Санти Касорла
|20
|Дарко Брашанац
|9
|Карлос Бакка
|12
|Хонатан Кальери
30′
|16
|Альфонсо Педраса
|23
|Хони
40′
|4
|Рамиро Фунес Мори
75′
|19
|Мануэль Гарсия
71′
|30
|Самуэль Чиквуэзе
|8
|Исла Томас Пина
|28
|Мануэль Морланес
80′
|11
|Такаси Инуи
85′
|8
|Пабло Форнальс
|22
|Мубарак Вакасо
|17
|Карл Токо-Экамби
64′
|18
|Борха Бастон
77′
|7
|Херард Морено
|14
|Хорхе Франко Бурги
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтеро(Испания)