«Вильярреал» проиграл «Алавесу» в 26-м туре чемпионата Испании

Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в субботу в Вильярреале, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Алавеса» мячи забили Гильермо Марипан (54) и Такаси Инуи (77). Автором гола у хозяев стал Санти Касорла (61, с пенальти).

«Алавес» набрал 40 очков и поднялся на четвертое место в чемпионате. «Вильярреал» с 23 баллами находится в зоне вылета из Примеры, имея в активе 23 очка и располагаясь на 18-й позиции.