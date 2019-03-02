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21:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Вильярреал» проиграл «Алавесу» в 26-м туре чемпионата Испании

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты «Вильярреала» уступили «Алавесу» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в субботу в Вильярреале, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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В составе «Алавеса» мячи забили Гильермо Марипан (54) и Такаси Инуи (77). Автором гола у хозяев стал Санти Касорла (61, с пенальти).

«Алавес» набрал 40 очков и поднялся на четвертое место в чемпионате. «Вильярреал» с 23 баллами находится в зоне вылета из Примеры, имея в активе 23 очка и располагаясь на 18-й позиции.

«Вильярреал» является соперником санкт-петербургского «Зенита» по 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Первый матч команд пройдет 7 марта в Санкт-Петербурге, ответная игра состоится 14 марта в Испании.

Вильярреал
1:2
Первый тайм: 0:0
Алавес
Футбол, Испания, Тур 262.03.2019, 18:15 (МСК UTC+3)Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер КальехаАбелардо
Голы
Санти Касорла61′
Гильермо Марипан(Хони)54′
Такаси Инуи(Хони)77′
Составы команд
1Андрес Серхио Асенхо
1Фернандо Флорес Пачеко
2Перес Марио Гаспар
2Мартин Карлос Вигарай
3Соберон Альваро Гонсалес
71′
3Рубен Дуарте
6Виктор Руис
89′
5Виктор Сиснерос Лагуардия
65′
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
6Гильермо Марипан
19Санти Касорла
20Дарко Брашанац
9Карлос Бакка
12Хонатан Кальери
30′
16Альфонсо Педраса
23Хони
40′
4Рамиро Фунес Мори
75′
19Мануэль Гарсия
71′
30Самуэль Чиквуэзе
8Исла Томас Пина
28Мануэль Морланес
80′
11Такаси Инуи
85′
8Пабло Форнальс
22Мубарак Вакасо
17Карл Токо-Экамби
64′
18Борха Бастон
77′
7Херард Морено
14Хорхе Франко Бурги
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)10
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
15Фолы12
5Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Мунуэра Монтеро(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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